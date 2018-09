Calcio | alla femminile della Liguria e maschile dell' Abruzzo il titolo italiano

Dalla nazionale di Calcio al mondiale juniores nel ciclismo : l'incredibile Evenepoel : Il ciclismo era già il mio sport preferito'. Ah, a 16 anni aveva pure partecipato a una mezza maratona, quella di Bruxelles, per seguire il papà che correva sui 42,195 km: per partire davanti, aveva ...

Calcio : il Tar rigetta il ricorso presentato dalla Pro Vercelli. La decisione sulla Serie B a 22 squadre è stata rinviata al Tribunale federale : Il Tar del Lazio dice no. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro le decisioni prese dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente al format della Serie B a 19 squadre. Il collegio, composto da tre magistrati ( Germana Panzironi, Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani), ha ritenuto però che sul caso: “Non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia ...

A Sanremo il 12 e 13 Ottobre spazio alla formazione con il primo corso dedicato alla figura dell'osservatore di Calcio : ...di costituire il miglior punto di riferimento possibile per garantire a chiunque una risposta soddisfacente alle principali esigenze di coloro i quali quotidianamente vivono ed operano nel mondo del ...

Calcio - Champions League : il VAR verrà introdotto a partire dalla stagione 2019-2020 : Proprio nel giorno in cui arriverà la sentenza del Giudice Sportivo UEFA, chiamato a quantificare le giornate di squalifica da infliggere a Cristiano Ronaldo in Champions League per l’espulsione rimediata a Valencia, arriva la notizia che il massimo torneo continentale di Calcio per squadre di club dalla prossima stagione farà ricorso all’ausilio del VAR. Dal 2019-2020 infatti il VAR esordirà in Champions League e poi a seguire ...

Calcio : l'Uefa adotta il Var - sarà usato dalla prossima Champions : La Var arriverà in Champions League a partire dalla prossima stagione: il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre la Video assistant referees nel massimo torneo continentale dal 2019/20, a cominciare dalla fase di spareggio della competizione ad asgosto. Come ha reso noto il sito dell'Uefa, la Var verrà utilizzata anche ...

Dal Calcio alla politica e ritorno - ma con uno scranno al Senato : Galliani nuovo ad del Monza : Dal calcio alla politica, e poi ancora al calcio mantenendo un piede, o meglio uno scranno, in politica. Il Senatore di Forza Italia Adriano Gallianiè a un passo dal diventare amministratore delegato del Monza. Il manager 'prestato alla politica',

Dl Salvini - soldi dei diritti tv legati alla certificazione dei bilanci : il messaggio della politica al mondo del Calcio : Giancarlo Giorgetti lo aveva promesso: “Il calcio ogni estate offre uno spettacolo indecoroso: se non è in grado di normarsi da solo, ci penserà il legislatore”. Detto, fatto. Il primo intervento è già arrivato, anticipato nel decreto sicurezza che porta il nome di Matteo Salvini, senza nemmeno aspettare la manovra: una stretta sui controlli delle società di Serie A e Serie B, che in futuro dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alla ...

Calciomercato : Pogba alla Juve - dopo la rottura con Mourinho? : dopo la clamorosa eliminazione dello United dalla coppa di lega inglese per mano del Derby County, squadra della serie B inglese, Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester, secondo i tabloid britannici. La sconfitta patita martedì dai Red Devils ai calci di rigore all’Old Trafford, dopo il 2-2 del tempo regolamentare, per mano della squadra allenata da Frank Lampard, ex-nazionale inglese e uno degli uomini punta del Chelsea di José Mourinho ...

Calcio - Mondiali 2022 : lavoratori dei cantieri non pagati per diversi mesi. La FIFA : “Fatto non collegato a noi o alla rassegna iridata” : Ai Mondiali di Qatar 2022 non ne va bene una: dopo le accuse relative alle candidature avversarie sabotate, rilanciate dal Sunday Times, adesso arriva Amnesty International a mettere ulteriore benzina sul fuoco della più discussa rassegna iridata che il Calcio ricordi. L’organizzazione non governativa che dal 1961 si batte per la difesa dei diritti umani denuncia che molti lavoratori non sono stati pagati per diversi mesi. Queste persone, ...

Inter - Spalletti 'Facciamo il massimo - ma alla Scala del Calcio a volte si inciampa' : MILANO - 'Non abbiamo ancora fatto il massimo, dobbiamo giocare le prossime due gare per mettere a posto la classifica. Dobbiamo essere costanti, molti giocatori non sono ancora in condizione. La ...

Derby rossoneroazzurro. Così il Calcio arriva alla Triennale di Milano : Dopo aver inventato da assessore Bookcity e Piano City, ecco ora calcioCity, una cinque giorni di incontri e iniziative sul calcio che Stefano Boeri organizza da presidente della Triennale. Fra il 27 settembre e il 1° ottobre, ci saranno incontri e iniziative sul calcio. Non bastava la centralità di

C'è Calcio anche alla fine del mondo : Ci sono le Isole Scilly , a sud della Cornovaglia, casa del più piccolo campionato di calcio al mondo . A sfidarsi sono solo due squadre, Woolpack Wanderers e Garrison Gunners, che si affrontano ben ...

Calcio - Ballardini sfida la Lazio : “è una squadra forte” : “Una squadra forte, difficile da incontrare, con giocatori di qualità”. Davide Ballardini focalizza così la Lazio, avversario del Genoa domani all’Olimpico. Una sfida che potrebbe regalare la prima per il brasiliano Sandro, infortunatosi nel primo ritiro e fino ad ora mia impiegato. Ma gli assenti saranno comunque di peso. “Sandro ieri ha riposato come da programma ma oggi si allenerà, al termine valuteremo. Pandev ...

Il Calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...