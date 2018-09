Calcio a 5 | i giovani thailandesi che hanno rischiato la vita nella cava parteciperanno

Ssd Colonna (Calcio) - il direttore tecnico Pierangelini : «Seconda categoria e giovanili da zone alte» : Roma – Il suo ingresso nello staff dirigenziale è stata indubbiamente una delle novità più importanti per la stagione calcistica 2018-19 del Colonna. Maurizio Pierangelini ha una vasta esperienza ed è un nome noto nel mondo del calcio dilettantistico laziale, anche se dopo l’esperienza al Casilina di tre anni fa aveva deciso di farsi da parte nonostante le offerte ricevute anche nell’ultimo periodo. «A coinvolgermi di nuovo è stato il mio ...

Valencia-Juve - Marotta : 'Il Calcio italiano deve valorizzare meglio i giovani' : Prima del fischio d'inizio, l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta è stato intervistato su Sky Sport: "C'è l'orgoglio di essere tornati con quattro squadre italiane, con la speranza che ...

Salvini contro gli stranieri nel Calcio : “diamo spazio ai giovani italiani” : ”Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati”. Così il vice-premier e ministro degli Interni Matteo Salvini, su Leggo.it, concorda con il grido d’allarme lanciato ieri dal Ct della Nazionale Roberto Mancini sulla necessità di far ...

Calcio - Roberto Mancini : “Mai così pochi italiani in campo. Serve più coraggio per far giocare i giovani al posto degli stranieri” : A pochi giorni dall’esordio della Nazionale di Calcio nella Nations League contro la Polonia, Roberto Mancini ha lanciato l’allarme sull’utilizzo dei giocatori italiani nel nostro campionato. Queste le sue parole in conferenza stampa riporte dall’Ansa: “Non ci sono mai stati così pochi italiani in campo, è il momento più basso, ma spesso gli italiani in panchina sono meglio di chi è titolare in certi club. C’è bisogno che giochino, specie ...

Calcio - morto in campo un giovanissimo portiere olandese : fatale lo scontro con un avversario : Aveva solo 13 anni e, un giorno, avrebbe forse potuto avere speranze di una carriera nel mondo del Calcio professionistico. I suoi sogni, invece, si sono infranti durante una partita di Calcio dilentattistico . Un adolescente olandese, che giocava nel ruolo di portiere , è deceduto in ...

Olanda - lutto nel Calcio giovanile : portiere di 13 anni muore dopo lo scontro un avversario : Choc nel mondo del calcio giovanile olandese: il portiere 13enne dell'MvR di Heerenberg è morto dopo essersi scontrato in campo con un avversario. dopo aver perso i sensi, ne è stato dichiarato il decesso dopo il trasporto in ospedale: "Siamo profondamente scossi".Continua a leggere

Calcio giovanile. Torneo Internazionale Carlin's Boys : la web cronaca di Monaco-Sanremese - LIVE - : Torneo Internazionale Carlin's Boys - GIRONE ELITE RINO GRAMMATICA - Monaco-Sanremese 0-0 Monaco: Baranes, Guillaumet, Kuci, Quenault, Akou, Djerir, Berbouchi, Vidiez, Ethe, Arazou, Mbanga. Allenatore:...

Calcio giovanile. Torneo Internazionale Carlin's Boys : presente il Monaco : ... oltre ad aver vinto un Mondiale ? Semplice, sono cresciuti nel Monaco , e due di loro, Petit e Mbappé, sono anche andati in goal nella finale di Coppa del Mondo!, . Basterebbe questo aneddoto per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : i giovani italiani in rampa di lancio. Il taccuino di Roberto Mancini : Inutile negarlo: è una settimana molto complicata. Il disastro di Genova, le vittime e le polemiche che ne sono susseguite stanno rendendo il clima molto teso. Sampdoria e Genoa, da par loro, hanno proposto alla Lega Serie A di non disputare i propri incontri della prima giornata di campionato contro la Fiorentina e il Milan e la risposta è stata affermativa. In un contesto a dir poco surreale, lo spettacolo dovrebbe comunque avere inizio con le ...

I migliori giovani su cui investire al FantaCalcio - ecco i nomi : Se il countdown per il campionato di Serie A più entusiasmante degli ultimi 7 anni sta per avere inizio, quello per il Fantacalcio vive già momenti di adrenalina tra i futuri fantallenatori, pronti a darsi battaglia per ore ed ore nel tentativo di accaparrarsi i pezzi pregiati delle 20 squadre di A, complice un sempre più pazzo calciomercato, ricco di colpi di scena clamorosi. E allora chi non farebbe carte false per avere nella propria rosa i ...

Cossu dice addio al Calcio - ma non al Cagliari : per Andrea un ruolo nel settore giovanile del club : La ‘storia d’amore’ tra il Cagliari e Andrea Cossu non finisce con l’addio al calcio del calciatore: il nuovo ruolo del sardo nel club rossoblù Dai campi di calcio al settore giovanile del Cagliari, l’ex giocatore e bandiera rossoblù Andrea Cossu entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico del club sardo. Ritiratosi dal calcio giocato nei giorni scorsi con all’attivo 270 partite in rossoblù, ...

Gsd Casilina Bccr (Calcio). A Sciullo i Giovanissimi regionali : «Sono stato accolto alla grande» : Roma – Era l’ultima casella da riempire nello staff tecnico del settore giovanile agonistico per la stagione 2018-19. I Giovanissimi regionali del Casilina saranno guidati da Fabio Sciullo che dunque sarà il successore di Alessandro Moglioni, da poco divenuto collaboratore tecnico della nuova Lupa Roma in serie D. Sciullo è un tecnico esperto, in possesso del patentino Uefa B e dell’attestato Coerver coaching di primo livello: ha allenato ...

La Rustica (Calcio) : Gianluca Mansueto è il nuovo ds del settore giovanile : Roma – Gianluca Mansueto è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile del La Rustica. Affiancherà Fabio Sbardella (che continuerà assieme a lui a svolgere la medesima funzione) e ovviamente Roberto Spinetti, direttore sportivo della Promozione. «Un amico, ma soprattutto una persona estremamente competente, un uomo di calcio – dice Sbardella parlando del neo arrivato –. Mansueto è stato per anni allenatore alla Tor Tre Teste e poi ...

SSD Marsala Calcio : Baldassare Licari segretario sportivo della prima squadra e delle giovanili : La SSD Marsala Calcio a r.l, in maniera ancora una volta fedele al concetto di ampliamento e consolidamento dello staff tecnico e societario in vista del campionato nazionale di Serie D, è lieta di ...