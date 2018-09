Calcio a 5 | 1a giornata Serie A 2018-2019 | l’Acqua&Sapone detta legge all’esordio

Pagelle/ Inter-Cagliari (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Inter Cagliari (2-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I gol dei nerazzurri portano la firma dei rincalzi di lusso, Lautaro Martinez e Politano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Cagliari : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del match, migliori e peggiori a San Siro (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:19:00 GMT)

PAGELLE / Juventus Napoli (3-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : PAGELLE Juventus Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del match, migliori e peggiori all'Allianz Stadium (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:10:00 GMT)

È una grande giornata di Calcio : Brevi guide per chi la passerà sul divano, dal derby di Roma fino a quello di Madrid, con in mezzo due importanti scontri diretti in Italia e Inghilterra The post È una grande giornata di calcio appeared first on Il Post.

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 7a giornata Premier e 6a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la settima giornata(West Ham vs Manchester United anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il sesto turno della Bundesliga3 le partite in onda Saranno 9 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Spo...

FantaCalcio : i consigli per la settima giornata di campionato : Turno infrasettimanale alle spalle, è già tempo di fare una nuova formazione al Fantacalcio. Tanti big match, non sempre schierare grandi nomi può essere la mossa giusta. Ecco qualche consiglio di ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 7^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 7^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel settimo turno del massimo campionato (29-30 settembre, 1 ottobre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:10:00 GMT)

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 7^ giornata : le scelte di Allegri e Ancelotti : Probabili formazioni fantacalcio Serie A – Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato. Si inizia subito alla grande con il derby della Capitale tra Roma e Lazio e con lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. L’Inter ospiterà il Cagliari a “San Siro”, mentre il Milan va al “Mapei Stadium” dove cercherà i tre punti contro il Sassuolo, ...

Consigli fantaCalcio : chi schierare 7a giornata Serie A : Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A vive la sua 7a giornata. Ecco i Consigli per il fantacalcio. Tre da schierare Cengiz Under. In grande forma, straripante col Frosinone (1 gol e 1 assist), viene confermato titolare nel derby. Contro la Lazio non ha mai giocato e alla sua prima occasione potrebbe già lasciare il segno. Mauro Icardi. Sì, ancora lui. Maurito si è sbloccato su rigore contro la Fiorentina e ora la sua Inter ospita il ...

Consigli fantaCalcio - 7^ giornata : chi evitare : Consigli fantacalcio – Il sabato di fuoco, che offre il derby di Roma, lo scontro al vertice tra Juve e Napoli e Inter-Cagliari, darà il via alla settima giornata del campionato di Serie A. Per i fantacalcisti è arrivato il momento di schierare le formazioni per questo turno. Chi evitare? Ecco i Consigli di CalcioWeb Roma-Lazio (De Rossi-Luis Alberto) Il capitano romanista ha spesso sentito oltremodo la pressione del derby e ci ha ...

Consigli FantaCalcio - 7^ giornata : chi schierare : Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato, così i fantallenatori devono già predisporre il tutto per inserire nuovamente le loro formazioni. Il programma del campionato prevede un paio di grandi match come il derby della Capitale tra Roma e Lazio e lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. Di seguito i nostri Consigli per i fantallenatori ...

Serie A - pronostici 7^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Serie A, pronostici 7^ giornata – Conclusosi il turno infrasettimanale, le squadre di Serie A sono già prossime a tornare in campo per la settima giornata di campionato. Si inizia col botto con il derby della Capitale tra Roma e Lazio e con lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. L’Inter ospiterà il Cagliari a “San Siro”, mentre il Milan è atteso dal complicato impegno con il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Chiudono il ...

Serie B - pronostici 6^ giornata : i consigli di CalcioWeb : L’anticipo di oggi, Crotone-Brescia, inaugurerà la sesta giornata del campionato cadetto, che si concluderà lunedì con Padova-Pescara. La capolista Verona andrà a far visita alla Salernitana, il Livorno è alla disperata ricerca di punti per rianimare la classifica e il Lecce potrebbe consolidare la propria posizione in zona play-off: queste le partite più invitanti. Ecco i pronostici di CalcioWeb. Crotone-Brescia: ...

FantaCalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...