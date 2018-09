: Cade porta calcio,grave bimbo di 8 anni - NotizieIN : Cade porta calcio,grave bimbo di 8 anni - CyberNewsH24 : • News • #Cade porta calcio,grave bimbo di 8 anni - TelevideoRai101 : Cade porta calcio,grave bimbo di 8 anni -

E' in gravi condizioni un bambino di 8rimasto schiacciato sotto ladel campo didove stava giocando in un oratorio di paese. Il piccolo era a una festa parrocchiale a Cerro al Lambro (MI):si è arrampicato su unadanon fissata a terra che, rovesciandosi, lo ha trascinato violentemente al suolo. Poco dopo ilha ripreso conoscenza ma, giudicatoanche se non in pericolo di vita, è stato trasto in elisoccorso in ospedale. Diagnosi: trauma cranico. Aperta un'indagine.(Di domenica 30 settembre 2018)