Cade e batte la testa durante escursione | muore 36enne

Varese - cercatore di funghi Cade e batte la testa : è grave : La disavventura di un 60enne nei boschi di Arvogno, in Valle Vigezzo: elitrasportato all'ospedale di Novara in codice rosso

Lite per il parcheggio - 50enne colpito da un pugno Cade e batte la testa : è in coma : Terribile fatto di cronaca a Palermo . I fatti risalgono a sabato scorso, ma solo oggi è stato possibile ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Un uomo si trova in coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo ...

Paura in baita : bimbo Cade dall’altalena e batte la testa - in ospedale con l’elisoccorso : Attimi di Paura per una famigliola in gita sulle Alpi Apuane quando il piccolo di dieci anni è caduto dall'altalena su cui stava giocando prendendo i sensi. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elicottero di soccorso per un trauma cranico.Continua a leggere

Cade dall’altalena e batte la testa : grave bimbo di 10 anni : Nel Comune di Stazzema, sul versante versiliese delle Alpi Apuane, un bimbo di dieci anni è caduto da un’altalena e ha battuto la testa: è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla Baia dello Scoiattolo, un rifugio montano. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, motivo per cui il medico dell’elisoccorso del 118 ha ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cutrone allo sCadere fa esplodere San Siro. Milan batte Roma 2-1 : È grande spettacolo a San Siro per la prima uscita casalinga del nuovo Milan di Gennaro Gattuso in questa Serie A 2018-2019. Palcoscenico dei migliori per il big match che apre la terza giornata: a Milano arriva la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, non apparsi al top nei primi due turni, si fermano nuovamente dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta: questa volta arriva una bruciante sconfitta per 2-1 allo scadere, timbrata ...

Chieti - Cade dallo scivolo e batte la testa : bimba di 9 anni ricoverata in codice rosso : La bambina subito soccorsa e poi trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Pescara in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata nel reparto di Pediatria ma è stata dichiarata fuori pericolo dai medici.Continua a leggere

Fontanarosa - il carro di paglia Cade e si abbatte su di una abitazione : Episodio molto più che spiacevole quello avvenuto a Fontanarosa, dove il carro di paglia e' caduto mentre veniva trasportato per le strade del paese. Un segnale assolutamente nefasto per la comunità. ...

Esce per togliere le locandine e Cade sbattendo la testa : morta dopo due giorni di agonia : Anna Tortorici, 59 anni, titolare dell'edicola Matia Bazar di via Garibaldi 32 a Montanaro, è morta nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 agosto 2018, all'ospedale Cto di Torino per le conseguenze ...

“Il cuore ha smesso di battere”. Perde i sensi in mare - poi acCade l’incredibile : Qualche giorno di relax in riva al mare insieme al resto della famiglia, a godersi il sole lontana dagli stress della routine quotidiana. E un improvviso malore proprio, sulla spiaggia di Catanzaro, che aveva fatto subito pensare al peggio: la donna, infatti, non aveva più battito e c’era già chi, rassegnato, aveva pronunciato la terribile sentenza: “è morta”. Un vero e proprio miracolo quello che ha avuto come ...