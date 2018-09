Cade durante escursione | muore 36enne

Cade e batte la testa durante escursione : muore 36enne : Cade e batte la testa mentre sale verso la Croce di monte Marrone che sovrasta Rocchetta a Volturno (Isernia). E’ morto così un 36enne durante un’escursione con amici sulla catena delle Mainarde. Sono stati i suoi compagni ad allertare il 118. La zona impervia, a circa 1800 metri di quota, ha impedito alle ambulanze di raggiungere il luogo dell’incidente, è stato quindi necessario l’invio di un elicottero del 118, partito ...

X Factor UK - concorrente Cade dal palco durante una performance (video) : Esattamente come nella versione Italiana, anche nel Regno Unito X Factor, giunto alla sua quindicesima edizione, è entrata nella fase dei bootcamp (in UK è rinominata Six-chair challenge).Nel corso della puntata andata in onda ieri sera su ITV si sono vissuti attimi di panico a causa di un incidente che ha coinvolto un concorrente impegnato nella sua performance. Si chiama Tommy Ludford, ha 20 anni e per convincere i 4 giudici Simon Cowell, ...

Cade nel vuoto durante la scalata : Antonella muore a 34 anni : La tragedia è avvenuta nella provincia di Nuoro, in Sardegna. Un compagno di cordata ha dato subito l'allarme, ma all'arrivo...

Spavento durante la partita di padel - Navarro Cade e frantuma un vetro : Moneti di paura per Paquito Navarro, giocatore di padel, durante la semifinale dell'Oerias Valley padel Master di Lisbona. Il campione spagnolo in coppia con Juan Martin Diaz durante uno scambio è ...

India - dramma durante il pellegrinaggio : bus Cade nel burrone - 45 morti tra cui 7 bimbi : La tragedia sulla strada del ritorno da un pellegrinaggio religioso in un tempio Indiano nello stato di Telangana. Il mezzo è uscito di strada all'imboccatura di un ponte, dopo una curva, ed è precipitato in una gola sottostante.Continua a leggere

Cade durante l'escursione e precipita per centinaia di metri - Matteo morto a 28 anni : Un alpinista di 28 anni è morto oggi dopo una caduta sul Cervino. Matteo Pes, di Arezzo, è caduto per alcune centinaia di metri a 3.700 metri di quota, nel passaggio dell'Enjambée a valle della ...

Turista Cade in acqua durante la crociera : notte da incubo in mare aperto : Una notte aggrappata alla vita: un Turista britannica caduta in mare da una nave da crociera in navigazione verso Venezia è...

Turista Cade in mare durante la crociera : notte da incubo in mare aperto : Una notte aggrappata alla vita: un Turista britannica caduta in mare da una nave da crociera in navigazione verso Venezia è...

Un giovane ruba un cellulare e muore durante la fuga. AcCade a Castrovillari : Attivate le ricerche per rintracciare il complice con il quale aveva progettato il ‘colpo’ al Centro commerciale Le Vigne Castrovillari (CS) – Furto finito in tragedia questa notte a Castrovillari. Alle 2:24 l’allarme del centro commerciale Le Vigne di Castrovillari ha allertato la vigilanza dell’ennesima irruzione di estranei all’interno nella struttura. Arrivate sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione, le guardie ...