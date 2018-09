Caccia | giovane ucciso da fucilata durante battuta al cinghiale

meteoweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018) Tragedia questa mattina nell’Imperiese: nel territorio di Apricale unè morto per unaall’addome esplosa da untoreunaal. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Soccorso Alpino, il 118 e la Croce Azzurra. Allertato anche l’elisoccorso da Cuneo, che ha trasferito l’equipe medica direttamente sul posto, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare Numerosi gli interrogativi aperti: non è chiaro ad esempio se ilstesse partecipando come spettatore allao se fosse completamente estraneo. Iltore si trova in caserma: con i carabinieri sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. L'articolodaalMeteo Web.