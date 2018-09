eurogamer

: Bungie: depositato il marchio 'Matter', nuova IP in vista? #Bungie - Eurogamer_it : Bungie: depositato il marchio 'Matter', nuova IP in vista? #Bungie -

(Di domenica 30 settembre 2018)haun nuovointitolato "", riporta PCgamesn.Ilin questione ricopre nello specifico i videogiochi, è inoltre dotato di un logo che non sembrerebbe ricordare l'iconografia di Desntiny, per cui potrebbe trattarsi di unaIP oppure, al limite, di una particolare espansione del gioco che porti qualcosa di nuovo alla lore.Di qualunque cosa si tratti quel che è certo è che qualcosa bolle in pentola. Non sono state spese parole in via ufficiale su questo, ma gli appassionati disembrano propensi a pensare che si tratti dellagrande IP della compagnia.Read more…