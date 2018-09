Brexit | May propone una sovrattassa sulla casa per gli stranieri

Brexit : congresso Tory al via - è già duello May-Jonhnson : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit : May - tassa extra a stranieri che comprano casa in Gb :

Brexit : Johnson - piano May è umiliazione nazionale - si cambi :

Johnson : Brexit - piano May è umiliante : 6.52 Il piano dei chequers varato da Theresa May per una Brexit 'soft' rappresenta "un'umiliazione morale e intellettuale" per la GB e va abbandonato a favore di una nuova strategia che miri a un accordo di divorzio più snello, di tipo solo commerciale, come quello esistente fra l'Ue e il Canada. Così Boris Johnson,l'ex ministro degli Esteri, Daily Telegraph, lancia la sua sfida alla premier a due giorni dalla conferenza annuale Tory, il ...

Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. 'Se non è in grado - lasci spazio a chi può' : Il leader laburista infiamma il Congresso di Liverpool, si oppone al no deal e chiede 'una Brexit che protegga il lavoro e l'economia'

Jeremy Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. "Se non è in grado - lasci spazio a chi può" : Pronto a governare e a portare il Regno Unito fuori dal caos. Si è presentato così Jeremy Corbyn, il leader laburista britannico, dinanzi ai delegati del suo partito a Liverpool. Accolto con una standing ovation dalla platea, il leader laburista ha chiesto elezioni anticipate se non si troverà accordo sulla Brexit, lanciando di fatto la sua corsa a Downing Street. Un'opzione, quella del voto, che Theresa May esclude, ...

Brexit : Labour evoca bocciatura eventuale accordo May-UE :

Brexit : governo May conferma - niente visti privilegiati per UE :

Brexit - domani bilaterale May-Trump : 3.43 La premier britannica, Theresa May, avrà mercoledì a New York un incontro bilaterale con il presidente Trump, e con lui discuterà delle relazioni commerciali fra i due Paesi in vista della Brexit prevista il 29 marzo del 2019. Lo riferisce una fonte governativa britannica. Il faccia a faccia avverrà a margine dell'Assemblea generale dell' Onu. "Si sono impegnati tutti e due fermamente a concludere un accordo di libero scambio fra Regno ...

Brexit : tensioni in governo Gb - pressioni dei falchi su May :

La contromossa di Theresa May sulla Brexit sono le elezioni anticipate? : ... il Regno Unito è una delle più grandi economie in Europa, se non al mondo. Abbiamo presentato una serie di proposte serie, non passeremo da un piano all'altro, saremo risoluti su questo'. Raab ha ...

May sfida l’Ue - ma su Brexit la partita più difficile è in Parlamento : Il richiamo al rispetto rivolto da Theresa May ai leader Ue dopo il fallito vertice di Salisburgo, alza i toni del confronto, ma non cambia la strategia britannica. Se la signora...

Brexit - verso "modello Canada"/ Ministri moderati spingono per piano B con Ue : May abbandonata al suo destino? : Brexit, "May Day": tutti i problemi e le critiche alla premier Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta della leader inglese"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:19:00 GMT)

