Brescia | i soccorritori della dodicenne scomparsa nei boschi colpiti dai pallini | caccia

Ragazzina scomparsa a Brescia - i soccorritori : 'Continuiamo a cercare - per noi è ancora viva' : Neppure una piccola traccia, nemmeno un segno del passaggio di Iuschra, la Ragazzina autistica di 12 anni, scomparsa da giovedì nei boschi di Serle, nel Brescia no e da allora cercata da centinaia di ...

Ragazzina dispersa nel Bresciano - soccorritori : “Stiamo cercando una persona viva” : In riferimento alle ricerche di Iuschra, la 12enne autistica dispersa da giovedì a Serle, nel Bresciano, i vigili del fuoco hanno dichiarato che si sta cercando “una persona viva“. “Per l’aspetto morfologico della zona e per il profilo psicologico della dispersa che potrebbe tendere più a nascondersi che a farsi trovare, il lavoro è complesso“, hanno spiegato. E’ in corso un vertice coordinato dal prefetto di ...