Bologna-Udinese | scandalo Var | Manganiello discute animatamente con gli assistenti ma non

Gol Pussetto - Udinese avanti sul Bologna [VIDEO] : Gol Pussetto – I friulani sbloccano il match, passando in vantaggio sul Bologna. All’altezza del centrocampo, De Paul alza la testa e trova con un lancio millimetrico Pussetto, il quale mette giù col petto e batte Skorupski con un tocco di esterno. Dopo la beffa del rigore non concesso per l’atterramento di Svanberg, il Bologna adesso è sotto. #BolognaUdinese pic.twitter.com/Kh7AvX7eHs — äþ?úlläh (@Abdux_100) 30 ...

Bologna-Udinese - ecco le formazioni ufficiali : Sono le squadre di Inzaghi e Velazquez (Bologna e Udinese) ad aprire il programma domenicale della settima giornata con il lunch match in programma allo stadio Dall’Ara: calcio d’inizio alle 12:30. formazioni ufficiali: Bologna – Skorupski, De Maio, Nagy, Santander, Krejci, Mattiello, Danilo, Dzemaili, Svanberg, Calabresi, Falcinelli. Udinese – Scuffet, Samir, Ekong, Fofana, De Paul, Behrami, Lasagna, Nuytinck, ...

Bologna-Udinese La diretta dalle 12.30 Inzaghi cerca punti per la tranquillità : Il Bologna torna a giocare di fronte ai propri tifosi, forte dei 3 punti raccolti nell'ultimo impegno casalingo ai danni della Roma, ed ospita l'Udinese. I felsinei devono vincere per abbandonare, ...

Bologna-Udinese : formazioni ufficiali e diretta live - Serie A 2018/19 : Bologna-Udinese, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Bologna - Inzaghi : «Udinese? Ha giocatori di caratura» : Bologna - "Una formazione di base mi piacerebbe averla, ma non sono mai riuscito ad avere tutti a disposizione. Spero che presto accada e così ci si potrà divertire. Anche se nella sfortuna abbiamo ...

Serie A - la Roma perde male a Bologna. Ok Lazio e Udinese : Dopo le vittorie di Sassuolo, Parma, Fiorentina e Inter negli anticipi giocati tra venerdì e sabato, la quinta giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Torino di Walter Mazzarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. La sfida è stata dominata dagli azzurri che si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi che hanno reso vano il rigore realizzato da Belotti. Alle 15 si sono ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...