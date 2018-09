Bologna-Udinese 2-1 | Santander e Orsolini rimontano i friulani

Serie A : Bologna-Udinese 2-1 : BOLOGNA, 30 SET - Bologna batte Udinese 2-1, 1-1,, nell'anticipo delle 12,30 valido per la 7/a giornata del campionato di calcio di Serie. I friulani erano passati in vantaggio al 32' del primo tempo ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1 : il tabellino completo del match : Bologna-Udinese 2-1, Primo tempo 1-1, BOLOGNA, 3-5-2,: Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, 33' st Orsolini,, Nagy, Dzemaili, Krejci, 17' st Dijks,; Falcinelli 5.5, 30' st ...

Orsolini lancia il Bologna Udinese sconfitta 2-1 : Il Bologna batte Udinese 2-1, 1-1,, nell'anticipo delle 12,30 valido per la 7/a giornata del campionato di calcio di Serie. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 14:25

Serie A - Bologna-Udinese 2-1. Gol di Pussetto - Santander e Orsolini : Il match delle 12.30 tra Bologna e Udinese finisce 2-1. Primo tempo combattuto, gli ospiti mancano il vantaggio con Mandragora e Lasagna, poi passano al 32' con l'esterno vincente di Pussetto. Il ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1 : gol vittoria di Orsolini all’82’ : Il Bologna ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nel lunch match della settima giornata della Serie A 2017-2018 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara i felsinei hanno conquistato la seconda vittoria stagionale e salgono a 7 punti stazionando a metà classifica, a un solo punto di distacco dai friulani. La prima occasione è per i padroni di casa al 29′ con Mattiello che entra in area dopo un’azione dirompente, batti e ribatti con la ...

Highlights e pagelle Bologna-Udinese 2-1 : Orsolini decide il match : Bologna-Udinese 2-1, LA CRONACA- Seconda vittoria consecutiva interna per i felsinei che, dopo l’impresa contro la Roma di 7 giorni fa, supera anche l’Udinese nello scontro salvezza delle 12:30. Partita che si mette male per gli uomini di Inzaghi, che vanno sotto al 32esimo per la rete di Pusseto. Prima del termine del primo tempo […] L'articolo Highlights e pagelle Bologna-Udinese 2-1: Orsolini decide il match proviene da ...

Il Bologna di Inzaghi ritrova gol e fiducia : un guizzo di Orsolini regala i 3 punti contro l’Udinese : Bologna – Udinese, è finito 2-1 per la truppa di Pippo Inzaghi l’anticipo di mezzogiorno della giornata di Serie A Il Bologna è riuscito ad ottenere tre importantissimi punti in chiave salvezza contro l’Udinese. Al Dall’Ara la squadra di Pippo Inzaghi ha giocato una gara solida, decisa da un guizzo di Orsolini nel secondo tempo, autore della rete del decisivo 2-1 dopo i gol iniziali di Santander e Pussetto. Adesso ...

Serie A - 7° turno : Bologna-Udinese 2-1 : 14.23 Non basta all'Udinese un buon 1° tempo: al Dall'Ara il Bologna rimonta, vince 2-1 e 'respira' in classifica. Subito Var per un contatto tra Ekong e Svanberg: per Manganiello non è rigore. I friulani però giocano meglio: pericolosi De Paul e Lasagna, al 32' Pussetto timbra bruciando Krejci e De Maio.Ma i Bologna riemerge: Santander, che poco prima era visto ribattere un tiro sulla linea, al 42' pareggia con una saetta sotto la traversa. ...

Incredibile in Bologna-Udinese : Manganiello nega un rigore netto ai bolognesi - nonostante la review al Var [VIDEO] : Bologna-Udinese, polemiche attorno all’arbitro della gara Manganiello che non ha dato un rigore clamoroso ai padroni di casa Manganiello nella bufera. Durante Bologna-Udinese il direttore di gara si è reso protagonista di un errore abbastanza palese. Un calcio di rigore non concesso al Bologna per atterramento netto in area di rigore da parte di Troost-Ekong il quale stende Svanberg. Mancaniello non vede, dalla sala Var lo chiamano ...

Gol Pussetto - Udinese avanti sul Bologna [VIDEO] : Gol Pussetto – I friulani sbloccano il match, passando in vantaggio sul Bologna. All’altezza del centrocampo, De Paul alza la testa e trova con un lancio millimetrico Pussetto, il quale mette giù col petto e batte Skorupski con un tocco di esterno. Dopo la beffa del rigore non concesso per l’atterramento di Svanberg, il Bologna adesso è sotto. #BolognaUdinese pic.twitter.com/Kh7AvX7eHs — äþ?úlläh (@Abdux_100) 30 ...