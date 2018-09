Boccia | Confindustria non è diventata leghista

Calenda contro Boccia - "Confindustria leghista"/ "Mai nessun presidente si è dichiarato per un partito" : Calenda vs Boccia “Confindustria ufficialmente della Lega”. La replica “Non sa neanche organizzare una cena”. Duro botta e risposta nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Calenda attacca Confindustria : "Vergognoso - è ufficialmente leghista". Secca la replica di Boccia : L'ex ministro delle Infrastrutture, Carlo Calenda, non usa mezzi termini per attaccare Confindustria sull"approvazione del Def in Consiglio dei ministri: "È ufficialmente leghista - scrive su Twitter -. Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l"Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc. Mai un presidente aveva fatto un endorsement così a un partito politico. Vergognoso". Calenda commenta in ...