Best Buy vende accidentalmente il nuovo ed inedito Google Chromecast

Un nuovo Chromecast sarebbe già in vendita da BestBuy prima della presentazione : A quanto pare la nuova generazione di Google Chromecast sarebbe già in vendita in alcuni punti vendita BestBuy, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla presentazione. L'articolo Un nuovo Chromecast sarebbe già in vendita da BestBuy prima della presentazione proviene da TuttoAndroid.

Recensione Honor Play : è lui il Best Buy sui 300€? : In occasione di IFA Berlino 2018 abbiamo avuto l’occasione di partecipare all’evento di lancio di questo nuovissimo Honor Play, smartphone realizzato con particolare attenzione verso il mondo del gaming. Le sue specifiche e l’esperienza che è in grado di offrire, però, sono caratteristiche che possono essere apprezzate da qualsiasi utente, non solo i videogiocatori. Sarà lui il best buy sui 300€? Confezione Partendo dalla ...

Best Buy : il miglior titolo di settembre su Wall Street : S&P500 ovvero +16% negli ultimi 12 mesi e +50% negli ultimi tre anni. Un risultato che rende difficile trovare buoni titoli sulla piazza di scambio più grande del mondo. Difficile ma non impossibile c ome dimostra quanto suggerito da Daniel Sparks. And the winner is... Leader di mercato con solidi fondamentali e una valutazione ancora prudente, Walt Disney, ...

Recensione POCOPHONE F1 : sa di flagship-killer e Best-buy - ma con qualche compromesso : POCOPHONE F1 è il primo smartphone del nuovo marchio nato da una costola di Xiaomi, puntando tutto sul raporto qualità/prezzo. Ma uno Snapdragon 845 a 329 Euro è davvero possibile o ci sono compromessi altrove? Scopriamolo nella nostra Recensione di POCOPHONE F1! L'articolo Recensione POCOPHONE F1: sa di flagship-killer e best-buy, ma con qualche compromesso proviene da TuttoAndroid.

EISA Awards 2018-2019 : I prodotti Best Buy da comprare assolutamente : Tutti i prodotti Best Buy del 2018: Smartphone, Hi-Fi, Home Theatre, Fotocamere e altro EISA Awards 2018-2019: I prodotti Best Buy in assoluto EISA come ogni anno ha stilato una classifica dei migliori prodotti Best buy, cioè da comprare assolutamente nella loro categoria, analizzando diverse categorie tra cui smartphone, fotografia, Hi-Fi e diversi sistemi audio […]

Conosciamo meglio Huawei Mate 20 Lite - prossimo Best-buy del brand cinese? : Potreste essere tra gli utenti interessati all'acquisto di Huawei Mate 20 Lite, un dispositivo che non è ancora stato presentato, e che molto probabilmente anticiperà gli altri due fratelli Mate 20 e Mate 20 Pro. Il telefono dovrebbe integrare uno schermo LCD da 6.3 pollici (risoluzione di 2340 x 1080 pixel), il processore Kirin 710, 4 o 6GB di RAM, storage da 64GB, doppia fotocamera posteriore da 20 + 2MP, doppia fotocamera frontale da 24 + ...

