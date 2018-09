Basket - Supercoppa : Milano fa subito festa - Torino cede 82-71

VIDEO Basket - highlights Olimpia Milano-Torino : i meneghini vincono la Supercoppa Italiana : L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Basket maschile sconfiggendo la FIAT Torino per 82-71 nella Finale giocata al PalaLeonessa di Brescia. I Campioni d’Italia hanno conquistato il titolo per la terza volta consecutiva riuscendo ad avere la meglio sui piemontesi che però hanno dato sempre grande battaglia in una partita estremamente avvincente e appassionante. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Olimpia ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : terzo titolo per l’Olimpia Milano. Sconfitta una Torino mai doma : L’Olimpia Milano vince la Supercoppa Italiana 2018. terzo titolo consecutivo per la squadra milanese, che supera in finale la Fiat Torino per 82-71. Un match che ha visto la squadra di Pianigiani trovare l’allungo decisivo tra il secondo e il terzo quarto, con Torino che comunque non ha mai mollato, avvicinandosi anche nel finale. Doppia doppia di Arturas Gudaitis in casa Milano, con il centro lituano che mette a referto 17 punti e ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2018 : Schio è vittoriosa con pochi problemi su Lucca - decisivo il trio Gemelos-Dotto-Lisec : Passano gli anni, ma vince sempre Schio: il Famila conquista per l’ottava volta di fila la Supercoppa Italiana, battendo nettamente la Gesam Gas&Luce Lucca col punteggio di 75-48. Pur prive di Lavender, che ha terminato da poco la stagione in WNBA, e di Gruda, che è in Spagna per i Mondiali con la sua Francia, le ragazze allenate da Pierre Vincent hanno fatto un bel regalo a Raffaella Masciadri per i suoi 38 anni. Quattro in doppia ...

LIVE Milano-Torino - Finale Supercoppa Italiana Basket 2018 in DIRETTA : l’Olimpia cala il tris. Vittoria 82-71 per i milanesi : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Torino, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di basket. Si assegna il primo trofeo dell’anno e la cornice sarà il nuovo PalaLeonessa a Brescia. L’Olimpia cerca il terzo titolo consecutivo in questa competizione, mentre per la Fiat sarebbe la prima storica affermazione. Milano è reduce dalla netta Vittoria in semiFinale proprio contro i padroni di casa di Brescia (81-59) grazie ...

Milano-Torino - Finale Supercoppa Italiana Basket 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi si assegna il primo trofeo stagionale del basket: Milano e Torino si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana al Pala Leonessa di Brescia. L’Olimpia è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa in semiFinale e andrà a caccia dell’ennesimo trofeo ma di fronte si troverà la FIAT che è riuscita a regolare Trento e proverà a scrivere il suo nome dell’albo d’oro. Si preannuncia una bella sfida tra i ...

Basket : Milano in finale della Supercoppa : ANSA, - Milano, 29 SET - Sarà Fiat Torino-Ax Milano, la finale di Supercoppa 'Zurich Connect' 2018 di Basket. Milano ha raggiunto la Fiat Torino, sconfiggendo la squadra di coach Diana , 81-59, . ...

Basket - Supercoppa 2018 : Milano e Torino sul velluto - sarà sfida in finale : L'Ax Armani Exchange domina la Germani Brescia con un super Nedovic, la Fiat regola alla distanza la Dolomiti Energia Trentino