Banche | la nuova truffa dell' Iban | rubati milioni di euro via mail

Banche : M5S chiede l'istituzione di una nuova Commissione d'inchiesta : Un nuovo disegno di legge, firmato da tutti i senatori del gruppo M5, per istituire una nuova Commissione Bicamerale d'inchiesta sulle Banche che indaghi sul trattamento riservato dagli istituti di credito italiani e stranieri, operanti nel nostro Paese, ai Non Performing Loans, i crediti deteriorati e in particolare le vere e proprie sofferenze bancarie. Verificando, nello stesso tempo, la correttezza delle procedure imposte dalla BCE per il ...

Banche - M5s chiede nuova bicamerale : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Il Movimento 5 Stelle chiede che sia istituita una nuova commissione d'inchiesta sulle Banche. E' stato depositato al Senato un disegno di legge a firma di tutti i senatori del ...

Open Fiber - dalle Banche 3 - 5 miliardi di euro per la nuova rete italiana in fibra ottica : Open Fiber ha sottoscritto oggi con un pool di banche commerciali, Cassa depositi e prestiti e la Banca europea per gli...