Auto elettriche | Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla

Audi : ricarica rapida per le Auto elettriche del futuro : La casa auto mobilistica tedesca, Audi , ha promesso di ridurre i tempi di ricarica per i prossimi modelli della sua linea ad alimentazione elettrica e-tron. A pochi giorni di distanza dal debutto del primo SUV e-tron, che carica l’80% della batteria in 30 minuti presso stazioni da 150 kW, la casa di Ingolstadt guarda già oltre. L’annuncio Audi ha annunciato che, già fin dalla prossima e-tron GT (l’attesissima sportiva che ...

Auto elettriche - A Milano arriva E-Gap - la ricarica on demand : A Milano debutta E-Gap, un servizio di ricarica mobile on demand per Auto elettriche. Il servizio, totalmente ideato e sviluppato in Italia, è stato lanciato come progetto pilota nel capoluogo lombardo ma presto sarà reso disponibile anche in altre nove città della Penisola.Elettroni on demand. Tramite un'app, o direttamente sul sito web dell'azienda, sarà possibile richiedere l'intervento di una delle centrali di ricarica mobili: per il momento ...