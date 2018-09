Auto e moto si scontrano al semaforo | morti due ragazzi di 22 e 25 anni

Incidente all'incrocio tra un'Auto e una moto : due morti LE FOTO : Incidente all'incrocio tra un'auto e una moto ieri sera, sabato 29 settembre a Torino. Il bilancio è di due morti e di ferito lieve. Incidente all'incrocio tra un'auto e una moto Alle 23.20 circa di ...

Scontro Auto-moto ad Antona : gravi due motociclisti. Intervenuto Pegaso : Massa - Uno Scontro auto-moto e due motociclisti sono finiti in ospedale in codice rosso. È successo questo pomeriggio, sabato 29 settembre, ad Antona nei pressi del cimitero della frazione montana ...

Scontro Auto moto a Cantù : ferito motociclista : Scontro auto moto questa mattina presto, venerdì 28 settembre, a Cantù. Scontro auto moto in via Sparta I soccorsi sono arrivati a sirene spiegate questa mattina, alle 7.15, in via Sparta a Cantù. ...

Viareggio - gravissimo giovane in motorino contro un'Auto / FOTO : Viareggio, 27 settembre 2018 - gravissimo incidenrte a Viareggio con un 27enne in motorino che adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cisanello a Pisa. E' accaduto in via Nicola ...

Incidente tra Auto e moto sulla Fasano-Pezze : un fasanese ferito in maniera seria : FASANO - auto travolge moto nel fasanese. E' accaduto poco dopo le 17.30 di ieri , lunedì 24 settembre, nel tratto di strada che collega Fasano a Pezze di Greco all'altezza dell'incrocio che conduce a ...

Bmw ha realizzato la prima moto a guida Autonoma che non vedremo mai per strada : Siamo nel Sud della Francia, esattamente nel circuito di Miramas e una moto BMW R 1200 GS è in pista. Parte, accelera, curva a destra e sinistra, frena e poi si ferma senza problemi. Unico particolare: non la sta guidando nessuno. Siamo al BMW motorrad Techday 2018 e la scena è rubata inequivocabilmente dall’ingegnere Stefan Hans e dalla sua squadra. È la presentazione ufficiale del primo prototipo di moto dalla guida ...

Far west in strada - sparatoria tra Auto e moto : morto un 24enne : Un'altra persona è rimasta ferita in modo grave alla colonna vertebrale ed è ricoverata in ospedale. Indaga la Squadra...

Sparatoria e inseguimento tra Auto e moto a Bari - morto un ventiquattrenne : Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto nella periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di un'auto. La Sparatoria, a quanto si apprende, è cominciata nel rione Carbonara. Si è conclusa vicino allo stadio San Nicola: secondo una prima ricostruzione, si sarebbero fronteggiati a colpi d'arma da fuoco gli occupanti dell'auto e i passeggeri della moto. ...

Bari - sparatoria con inseguimento tra Auto e moto : un morto e un ferito grave : La vittima è un ragazzo di 24 anni. Il conflitto a fuoco è cominciato nel rione Carbonara e si è concluso nei pressi dello stadio San Nicola

Bari - sparatoria con inseguimento tra un'Auto e una moto : un morto e un ferito grave : La vittima è un ragazzo di 24 anni. Il conflitto a fuoco è cominciato nel rione Carbonara e si è concluso nei pressi dello stadio San Nicola. Nell'incidente tra i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un'altra autovettura

Bari - sparatoria con inseguimento tra un Auto e una moto : un morto e un ferito grave : Il conflitto a fuoco è è cominciata nel rione Carbonara e si è concluso nei pressi dello stadio San Nicola con un incidente stradale che avrebbe coinvolto i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un'altra autovettura

Fiat Chrysler : 6 milioni di veicoli prodotti nello stabilimento Sevel di Atessa - Motori e Auto - : L'impianto è uno dei più flessibili al mondo in termini di livello di specializzazione e organizzazione delle prestazioni lavorative. Inoltre, ha guadagnato una medaglia d'argento nel programma ...

Raduno di Auto e moto a Ragusa : oggi in piazza Liberta' : Giornata nazionale del veicolo d’epoca, oggi in piazza Libertà a Ragusa il Raduno con auto e moto dei soci del Veteran Car Club Ibleo per protestare c

MotoGp - periodo nero per Iannone : i ladri gli svaligiano l’Auto : Andrea Iannone derubato, preso di mira il Suv del pilota di MotoGp: rubati preziosi dall’auto del motociclista ex fidanzato di Belen Rodriguez Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che la casa di Andrea Iannone era stata svaligiata dai ladri (LEGGI QUI). Il pilota di MotoGp avvistato in Questura a Milano aveva fatto scattare l’allarme, ma ora si apprende che non è stata l’abitazione del motociclista di Vasto a ...