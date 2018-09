Atp Pechino | Berrettini si qualifica al tabellone principale

Atp Pechino – Si schiudono le porte del main draw per Berrettini - decisivo il successo contro Vesely : Il tennista azzurro stacca il pass per il main draw del torneo cinese, battendo nel match decisivo il ceco Jiri Vesely, numero 90 Atp Si schiudono per Matteo Berrettini le porte del main draw del ‘China Open‘ (cemento, montepremi di 3.401.860 dollari), tornero ATP in corso di svolgimento a Pechino. L’azzurro stende in due set il ceco Jiri Vesely, numero 90 del ranking, staccando dunque il pass per il tabellone ...