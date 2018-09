Astronomia | stelle cadenti e congiunzioni | ecco cosa ci attende nel cielo di Ottobre 2018

Astronomia : ecco come ruotano le stelle simili al Sole : Le stelle che popolano il nostro universo assomigliano a tante trottole cosmiche: chi più chi meno velocemente, tutte ruotano attorno al proprio asse. Dalle lentissime nane bianche alle vorticose stelle di neutroni, i dati osservativi raccolti nel corso degli anni hanno dimostrato quanto l’espressione ‘stelle fisse’, coniata nell’antichità, fosse in realtà fuorviante. Le stelle si muovono nel cielo, e la rotazione stellare provoca una specie di ...

Astronomia : gruppi di stelle della Via Lattea si muovono in modo anomalo e asimmetrico : Ricercatori coordinati da Teresa Antoja, dell’università di Barcellona, grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno tracciato i movimenti di oltre 6 milioni di stelle nella Via Lattea, scoprendo che si muovono in modo disordinato, oscillando intorno al centro dalla galassia, a causa di uno scontro con un’altra galassia verificatosi circa 900 di milioni di anni fa. Nella ricerca pubblicata su Nature, ...

Astronomia : osservato il vento cosmico che accende le stelle : Una ricerca condotta dal gruppo dell’Università del Texas, coordinato dall’astronomo Justin Spilker e pubblicato su “Science“, fornisce nuove importanti indicazioni sui meccanismi con cui le galassie più giovani del cosmo regolano la nascita di nuove stelle. Lo studio ha consentito di osservare infatti il potente vento cosmico che da’ vita a tali astri: viaggia a 800 km/s ed è stato intercettato in una galassia ...

Astronomia : finale col “botto” per le stelle giganti rosse all’ultimo stadio della loro evoluzione : Un finale con il ‘botto’: è quello che attende le stelle giganti rosse quando raggiungono l’ultimo stadio della loro evoluzione, esplodendo come supernove ricche di idrogeno. In molti casi, questo atto conclusivo avviene all’interno di una fitta nube circumstellare e questa peculiarità è stata al centro di uno studio internazionale, che ha visto coinvolto anche l’Osservatorio Inaf di Catania ed è stato coordinato dall’Università di Santiago del ...

Astronomia : dalla collisione di due stelle di neutroni un “involucro” di detriti cosmici : Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta dall’Università di Tel Aviv, in collaborazione con il National Radio Astronomy Observatory e il California Institute of Technology, ha descritto un fenomeno in base al quale un involucro di detriti cosmici si sta espandendo dalle due stelle di neutroni che 130 milioni di anni fa si sono fuse generando sia un’onda gravitazionale sia segnali come raggi gamma, onde radio e raggi ...

Astronomia - ESO : stelle e polvere nella Nebulosa della Carena : A circa 7500 anni luce di distanza da noi, nella costellazione della Carena, giace una Nebulosa all’interno della quale le stelle si formano e muoiono fianco a fianco. Modellata da questi eventi drammatici, la Nebulosa della Carena è una nube di gas interstellare e polvere sottilissimi dinamica e in evoluzione. Le stelle massicce all’interno di questa bolla cosmica emettono radiazioni intense che fanno brillare il gas circostante. Al ...

Astronomia - il picco delle stelle cadenti quest’anno non è a San Lorenzo : tutte le info utili per il grande spettacolo delle Perseidi : Il grande spettacolo delle stelle cadenti si rinnova come ogni anno a metà agosto. Quest’anno il picco delle Perseidi si avrà nella notte tra 12 e 13 agosto. Lo sciame meteoritico delle Perseidi è un fenomeno visibile in estate in direzione della costellazione del Perseo e si manifesta come una serie di scie luminose molto rapide che solcano il cielo notturno. Per poter ammirare questo fenomeno consigliamo di recarsi in posti molto bui, ...

Astronomia - arrivano le stelle cadenti : uno spettacolo speciale grazie allo storico sciame della cometa Swift : “L’apparizione di una stella cadente, oggi, e’ associata a un sentimento di lieto stupore. Ci si sente quasi baciati dalla fortuna per assistere a un evento naturale non raro, ma che appare straordinario. Pochi si sottraggono alla tentazione di esprimere un desiderio, seguendo la tradizione popolare che promette l’avverarsi dei pensieri formulati nel brevissimo tempo di esistenza della traccia luminosa“. Tommaso ...

