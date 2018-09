Assegnati i premi annuali della prima edizione degli Oniros Film Awards

GOOD ENERGY AWARD 2018/ Assegnati i premi alle aziende per la sostenibilità energetica : Anche quest’anno Bernoni Grant Thornton ha premi ato le aziende che si sono distinte nella sostenibilità energetica , importante anche per attrarre investimenti(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 20:57:00 GMT)

Giusy Ferreri vince il Wind Summer Festival : tutti i premi Assegnati : Wind Summer Festival 2018: trionfa Giusy Ferreri con Amore e Capoeira Giusy Ferreri ha vinto il Wind Summer Festival con Amore e Capoeira. La finalissima è andata in onda domenica 16 settembre, in diretta da Milano, e in prima serata su Canale 5. A condurre l’evento è stato Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Dopo le quattro puntate andate in onda lo scorso luglio, è stata decretata la canzone regina dell’estate ...