Asia Argento racconta tutta la sua verità sul caso Jimmy Bennett a Non è l’Arena di

Asia Argento in lacrime a Non è l’Arena : “Accuse false - Bennett mi è saltato addosso. Voglio tornare a X Factor” : “Voglio riappropriarmi della mia vita, tornare a X Factor”. Perché “non ho fatto nulla di ciò di cui vengo accusata” e “i miei figli sono fieri di me” e “l’Italia mi vuole”. Dopo le accuse di Jimmy Bennett, Asia Argento si difende sempre davanti a Massimo Giletti. Durante la trasmissione Non è l’Arena, l’attrice ha risposto al presunto stupro denunciato dal cantante americano ed è ...

