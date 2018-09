Asia Argento in lacrime da Giletti | «È stato Bennett a violentarmi Voglio tornare a X

Asia Argento a Non è l'Arena/ Piange in diretta : "Voglio tornare a X Factor - tornare a vivere" : Asia Argento, l'attrice ospite di Massimo Giletti tornerà a parlare su La7 dello scandalo che l'ha vista protagonista e dal quale si discosta dichiarandosi innocente. (Non è l'Arena)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:49:00 GMT)

Asia Argento : «Non colpevole - vorrei tornare a X Factor Bennett mi fa pena» Video : «I miei figli sono fieri di me, l’Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata», si difende l’attrice a distanza di una settimana dall’intervista al suo accusatore, Jimmy Bennet: «Mi fa pena, è un’anima persa»

Le lacrime di Asia Argento a Non è l’Arena sul caso Bennett (video) : “Spero di tornare a X Factor - l’Italia mi vuole” : Alla sua prima intervista in Italia dopo l'esplosione del caso Bennett, Asia Argento a Non è l'Arena ha rivendicato la sua totale innocenza fornendo la propria versione dei fatti sull'ormai chiacchieratissimo episodio avvenuto nel 2013 in un hotel di Marina Del Rey in California col giovane attore che oggi la accusa di stupro. Una settimana dopo l'intervista rilasciata in esclusiva da Jimmy Bennett proprio a Massimo Giletti, lo stesso ...

Non è L’Arena - Asia Argento : «Vorrei tornare a X Factor. Non sono una pedofila - Bennett mi saltò addosso» : Asia Argento, Non è L'Arena Un’autodifesa a tutto campo, con i toni accorati della confessione e quelli sostenuti dell’appello. E poi le lacrime, versate alla fine quasi come uno sfogo. “Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita. Contro di me tutte falsità“. Asia Argento si presenta negli studi di Non è l’Arena, su La7, per scagionarsi dalle pesanti accuse di molestie piovutele addosso. Il sua ...

Asia Argento racconta (tutta) la sua verità sul caso Jimmy Bennett a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Poi le lacrime… : Asia Argento è un fiume in piena a Non è l’Arena: ospite nel salotto di Massimo Giletti, su La7, l’attrice e figlia d’arte ne ha per tutti. Scoppia in lacrime, si dimena, ‘prega’ i vertici di X-Factor affinché possa tornare lì dove le compete (con gli altri tre giudici che stanno spingendo fortissimo in questa direzione, ndr.). Asia Argento così si è vista poche volte: totalmente a nudo. Ma non senza vestiti, bensì ...

