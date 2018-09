Asia Argento da Giletti a Non è L' Arena | «Vorrei tornare a X Factor Bennett? Mi ha

Asia Argento - Vorrei tornare a X Factor : ANSA, - ROMA, 30 SET - "Vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata". Lo emozionata ...

A Non è l’Arena il pianto di Asia Argento : violentata da Jimmy Bennett : Un pianto ha chiuso l’intervista di Asia Argento a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti (in onda su La7). Sul

Asia Argento in lacrime a Non è l’Arena : “Accuse false - Bennett mi è saltato addosso. Voglio tornare a X Factor” : “Voglio riappropriarmi della mia vita, tornare a X Factor”. Perché “non ho fatto nulla di ciò di cui vengo accusata” e “i miei figli sono fieri di me” e “l’Italia mi vuole”. Dopo le accuse di Jimmy Bennett, Asia Argento si difende sempre davanti a Massimo Giletti. Durante la trasmissione Non è l’Arena, l’attrice ha risposto al presunto stupro denunciato dal cantante americano ed è ...

Asia Argento - Vorrei tornare a X Factor : ANSA, - ROMA, 30 SET - "Vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata". Lo emozionata ...

Asia Argento da Giletti a Non è L'Arena : «Vorrei tornare a X Factor. Bennet? Mi ha ferito sentirmi chiamare pedofila» : Per Asia Argento è arrivato il momento di parlare. Questa sera in esclusiva a "Non è L'Arena" da Massimo Giletti, racconta la sua versione dei fatti dopo l'intervista...

Non è l'Arena - Massimo Giletti/ Ospiti e diretta - Asia Argento : l'intervista farà il giro del mondo : Asia Argento ha deciso di partecipare a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 nel prime time, la regista replica a Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Asia Argento : "Bennett mi ha fatto pena. È un'anima persa. Vorrei tornare a X Factor" : Dopo Jimmy Bennett, questa volta è il turno di Asia Argento ad essere ospite di Non è l''Arena su La7 per rispondere alle domande di Massimo Giletti. Durante la lunga intervista si è difesa dalle ...

Asia Argento : «Io non colpevole - vorrei tornare a X Factor» : «vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata». Lo ha detto emozionata Asia Argento ...

Asia Argento da Giletti : «Vorrei tornare a X Factor. Mi ha ferito sentirmi chiamare pedofila» : Per Asia Argento è arrivato il momento di parlare. Questa sera in esclusiva a 'Non è l'Arena' da Massimo Giletti, raccontea la sua versione dei fatti dopo l'intervista del suo accusatore Jummy Bennet ...

Asia Argento - le lacrime in tv 'Mi hanno detto pedofila - uno stigma. Voglio tornare a X Factor - le accuse sono tutte falsità' : 'Vorrei tornare a X Factor , riappropriarmi della mia vita, perché i miei figli sono fieri di me, perché l'Italia mi vuole e perché non ho fatto nulla di ciò di cui vengo accusata'. Finisce così, con ...

Asia Argento : «Io non sono colpevole - vorrei tornare a X Factor. Bennett mi fa pena» : «Ii miei figli sono fieri di me, l’Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata», si difende l’attrice a distanza di una settimana dall’intervista al suo accusatore, Jimmy Bennet. Secondo Argento, si tratta di persone «affamate di denaro» che «non si fanno scrupolo degli altri esseri umani»

Asia Argento in lacrime da Giletti : 'È stato Bennett a violentarmi. Voglio tornare a X Factor' : Si è conclusa tra le lacrime l'intervista di Asia Argento a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, dove una settimana fa era stato ospite Jimmy Bennett. LEGGI ANCHE Asia Argento, Fedez la difende: '...

Asia Argento A NON È L'ARENA/ La sua verità su Jimmy Bennett - Massimo Giletti : “Si gioca la permanenza a Sky” : ASIA ARGENTO, l'attrice ospite di Massimo Giletti tornerà a parlare su La7 dello scandalo che l'ha vista protagonista e dal quale si discosta dichiarandosi innocente. (Non è L'ARENA)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:19:00 GMT)

Asia Argento - è il giorno della sua verità (e della «Vendetta») : È l’ultima in ordine di tempo, ma non è detto che sia quella che mette la parola fine alla vicenda. Anzi è facile che porti nuovo fuoco sulle polemiche la partecipazione di Asia Argento a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 in prima serata. Esattamente alla stessa ora e nello stesso programma una settimana fa appariva il suo accusatore Jimmy Bennett, l’uomo che dice di essere stato violentato dall’attrice ...