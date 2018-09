Asia Argento a Non è l' Arena La risposta a Jimmy Bennett | parte lesa oppure no?

Non è l’Arena/ Anticipazioni : Asia Argento replica a Jimmy Bennett da Massimo Giletti (30 settembre) : Asia Argento ha deciso di partecipare a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 nel prime time, la regista replica a Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:03:00 GMT)

Lasciate ogni speranza - o voi che sperate : Asia Argento ai live di X Factor 12 non ci sarà : No, Asia Argento ai live di X Factor 12 non la vedremo. A nulla sono valsi gli appelli, c’è stata anche una fortunata raccolta firme online, i tweet, gli articoli di diverse testate: le strade tra la figlia del maestro dell’Horror e Sky non si rincontreranno. Non adesso, perlomeno, non in questa forma. La questione è che la retromarcia, dell’una o ...

Asia Argento - Rose McGowan si scusa/ Laura Boldrini la difende : "Jimmy Bennett è un uomo molto discutibile" : Asia Argento riceve le scuse pubbliche di Rose McGowan che fa un passo indietro con un tweet: l'attrice italiana replica e riceve il sostegno di Laura Boldrini.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Asia Argento scrive un messaggio agli spettatori di X Factor (FOTO) : Qualche giorno fa Asia Argento ha lasciato intendere che le piacerebbe restare ad X Factor. Oggi l’attrice ha scritto un L'articolo Asia Argento scrive un messaggio agli spettatori di X Factor (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X Factor 2018 - Fedez : "Asia Argento? Io la terrei" (video) : Continua a tenere banco il caso Asia Argento a X Factor 2018. Se da una parte Sky e Fremantle non si sono ancora sbilanciate sugli sviluppi della vicenda a meno di un mese dalla partenza dei live show del talent, dall'altra i social si dividono tra chi è a favore e apprezza il suo operato e chi preferisce il suo allontanamento.Nell'attesa, Fedez ospite di RTL 102.5 ieri mattina nella trasmissione W L'Italia è intervenuto a proposito del ...

Asia Argento - Rose McGowan si scusa. L'attrice : "Potevi farlo prima che perdessi X Factor" : Rose McGowan, paladina del movimento MeToo assieme alL'attrice Asia Argento, si è scusata con quest'ultima in seguito ad alcuni fraintendimenti riguardanti il caso di Jimmy Benett.Ecco cosa ha scritto in una lettera taggando l'ex amica su Twitter la McGowan: "Il 27 agosto ho rilasciato una dichiarazione su Asia Argento che ora mi rendo conto conteneva una serie di fatti non accurati, la cosa più importante riguarda i messaggi di immagini ...

Caso Asia Argento - l'ex amica Rose McGowan fa dietrofront e chiede scusa : C'è una svolta all'interno dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento, famosa attrice italiana accusata di aver abusato di un giovane ragazzo (all'epoca minorenne) di nome Jimmy Bennett. A parlare è Rose McGowan, ex cara amica di Asia, e leader del movimento MeToo. Attraverso il suo profilo Twitter, ha deciso di prendere parola e chiedere pubblicamente scusa alla figlia di Dario Argento, ammettendo di aver frainteso i messaggi che Asia si era ...

Fedez parla di Asia Argento a X Factor - “una delle scelte più azzeccate” del programma (video) : Fedez parla di Asia Argento a X Factor e si schiera di netto. Non manca molto all’inizio dei live del talent show X-Factor che arriveranno dopo le prime fasi di audizioni, Bbootcamp e Home Visit, e saranno pochi i ragazzi che riusciranno a restare indenni dalle suddette fasi di selezione. Quest’anno, però, l’attenzione non è solo sui ragazzi in competizione ma su una questione importante in cui è coinvolto uno dei giudici: Asia Argento. ...

Boldrini difende Asia Argento : "Bennett? Un uomo discutibile..." : "Penso che questo ragazzo rappresenti una figura di un uomo molto discutibile". Ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del programma I Lunatici, Laura Boldrini prende le difese di Asia Argento che recentemente è stata accusata da Jimmy Bennett di averlo stuprato quando era minorenne. "È stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne - ha accusato l'ex presidente della Camera - ha portato in tribunale i propri genitori per ...

