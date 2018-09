huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Asia al contrattacco: 'Bennett mi fa pena, non ho fatto niente di quello di cui mi accusano' - gortombina : RT @HuffPostItalia: Asia al contrattacco: 'Bennett mi fa pena, non ho fatto niente di quello di cui mi accusano' - HuffPostItalia : Asia al contrattacco: 'Bennett mi fa pena, non ho fatto niente di quello di cui mi accusano' - plumeandroses : RT @G_Nazionale: #AsiaArgento passa al contrattacco: domenica lattrice in tv da #Giletti -

(Di domenica 30 settembre 2018) "Vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non hodidi cui sono accusata". Lo ha dettoArgento alla fine dell'intervista con Massimo Giletti (che ha supportato la richiesta dell'attrice appellandosi all'ad di Sky Italia, Andrea Zappia), a Non è l'arena, in onda stasera su la7, in cui lei si è difesa dalle accuse di Jimmy. "La cosa che più mi ha ferito -ha detto - è stata essere chiamata pedofila"."Io ho dei figli - ha aggiunto- eè uno stigma che non auguro a nessuno. Per la morte di Anthony, per questo, non so come riesco ancora a stare in piedi. Non sono sola, ho i miei figli che hanno sofferto tantissimo" racconta, aggiungendo che suo figlio ora "sta vivendo negli Stati Uniti perché quando hanno iniziato a chiamarmi pedofila, prima ...