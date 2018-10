Ascolti TV | Sabato 29 settembre 2018 Boom Tú sí que vales 28 8% | bene anche Ulisse

davidemaggio

Ascolti tv sabato 29 settembre: boom Tu si que vales, che batte Alberto Angela

(Di domenica 30 settembre 2018) I conduttori di Tu si queNella serata di ieri,29, su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.52 – il primo appuntamento condi Alberto Angela ha conquistato 3.998.000 spettatori pari al 21% di share (qui il confronto con lo scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.18 alle 0.51 – l’esordio della quinta stagione di Tú sí queha registrato un ascolto pari a 4.761.000 spettatori e al 28.8% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Polonia-Stati Uniti ha interessato 1.003.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Shrek ha intrattenuto 928.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 A Spasso nel Bosco ha raccolto davanti al video 632.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Transporter – The Series totalizza un a.m. di 639.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 315.000 spettatori con uno ...