blogo

: RT @GiusCandela: Boom di ascolti per #tusiquevales con 4.761.000 telespettatori e il 28,8% di share con chiusura quasi all'una di notte. Ri… - Giampanet : RT @GiusCandela: Boom di ascolti per #tusiquevales con 4.761.000 telespettatori e il 28,8% di share con chiusura quasi all'una di notte. Ri… - Varych4 : Ascolti tv sabato 29 settembre 2018 - fasciaprotetta : Il sabato sera é tornato ad accendersi! #Ulisse e #tusiquevales hannp raccolto insieme il 50%di share. Chi ha vinto… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta Viaggio nella Cappella Sistina (live e recensione) 3.998.000 telespettatori, share 21%. Su Rai 2 Semifinali Pallavolo Mondiali: Polonia - USA ha registrato 1.003.000 telespettatori, share 5,2%. Su Rai 3 Il film A spasso nel bosco ha registrato 632.000 telespettatori, share 3,1%. Su Canale 5 Tu sì que vales (live e recensione) ha registrato un netto di 4.761.000 telespettatori, share 28,8%. Su Italia 1 Il film d'animazione Shrek ha registrato un netto di 928.000 telespettatori, share 4,5%. Su Rete 4 The Transporter - La serie ha registrato 639.000 telespettatori, share 3,2%. Su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 315.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 Il film Segreti tra vicini ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Mine Vaganti ha registrato .000 ...