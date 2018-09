Artifact | Valve modifica il nome di una carta dopo le accuse di razzismo

eurogamer

(Di domenica 30 settembre 2018)per chi non lo sapesse è un gioco di carte digitale realizzato daed ispirato al celebre MOBA Dota 2, riporta Eurogamer.Ebbenesta proprio in questi giorni rivelando una serie di nuove carte per il gioco con dei post su Twitter, e tra queste ad innescare la reazione del pubblico è stata unain particolare, chiamata "Crack the Wip".Il titolo dellaincriminata è un'espressione gergale della lingua inglese che si potrebbe tradurre in italiano con "schiocco di frusta", e che in inglese si riferisce alla pressione che si esercita su qualcuno quando vogliamo che si impegni di più nei propri compiti.Read more…