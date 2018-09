Arriva La Pubblicità Su WhatsApp

Storie di Facebook : Arrivano gli spot pubblicitari : Ora le Storie di Facebook avranno al loro interno spot pubblicitari che sono stati resi disponibili per tutti gli inserizionisti e che raggiungeranno più di 300 milioni di persone in tutto il Mondo. ...

Editoria - il governo avverte Berlusconi : “La pacchia è finita - Arrivano tetti a pubblicità in tv” : Il governo avverte Silvio Berlusconi in tema di Editoria e televisione: "Per lui la pacchia è finita, occorre redistribuire la pubblicità tra tv e carta stampata", afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Vito Crimi. L'idea è quella di introdurre un tetto alla pubblicità per le tv.Continua a leggere

Facebook pronta a monetizzare con WhatsApp : nell'anno nuovo Arrivano gli annunci pubblicitari : Mentre questa trasformazione può portare a una base di utenti decrescente per WhatsApp, Facebook sembra destinata a convertire l'app di messaggistica mobile numero uno al mondo in una macchina per ...