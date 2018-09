Aquarius | salvata anche la cagnolina Bella

Migranti - Aquarius ancora bloccata nel Mediterraneo. La ong denuncia : “I libici non coordinano più i salvataggi” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Nick Romaniuk, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per SOS Mediterranée e Aquarius, spiega la situazione: “Abbiamo informato i centri di coordinamento italiano e maltese e che ci saremmo messi in una posizione di stand-by mentre cerchiamo di contattare altre autorità marittime competenti per provare a trovare un place of safety per sbarcare queste persone. Per il momento sia Malta ...