App | Giochi ed Icon Pack Scontati e Gratis per Android 30 settembre 2018

Giochi '26 : Appendino - si ritiri Milano : ANSA, - TORINO, 27 SET - "La richiesta di ritiro del presidente Fontana è irricevibile quanto arrogante". Con questo tweet la sindaca di Torino, Chiara Appendino, replica alla sollecitazione del ...

Giochi 2026 : Fontana - Appendino rinunci : ANSA, - MILANO, 27 SET - "Si deve fare una scelta, per il bene dell'Italia sarebbe opportuno che Appendino rinunciasse, che facesse il sacrificio che ha fatto Milano all'inizio quando si era candidata ...

Giochi '26 : Appendino - Giorgetti ambiguo : ANSA, - TORINO, 27 SET - "Il sottosegretario Giorgetti sostiene che il Governo appoggerà la candidatura italiana ma senza mettere i soldi. Per quanto mi concerne, la considero una posizione ambigua ...

Resa di Appendino - Torino fuori dai Giochi : Chiara Appendino spezza sul nascere il disgelo olimpico. Torino è, di fatto, fuori. Lo è al culmine di una giornata in cui - lentamente e con fatica - il tridente Cortina-Milano-Torino si stava ricostruendo e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, l’uomo nelle cui mani è il destino di queste turbolente Olimpiadi, aveva deciso di convocare di nuovo...

Giochi 2026 - Appendino : "Manca chiarezza" : 12.15 Continua la discusione sulla candidatutura ai Giochi invernali 2026.La sindadaca di Torino,Chiara Appendino,ribadisce:"E' da irresponsabili andare avanti alla cieca. Torino non c'è perché la proposta manca di chiarezza e trasparenza.Vogliono garantire e finanziare le Regioni? Quali e in che misura?" Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ne fa una questione di prospettiva: "Mi aspetterei da chi governa il Paese e ha una visione di lungo ...

Giochi diversi tra PlayStation Classic giApponese ed europea : 5 conferme per ora : PlayStation Classic è stata annunciata solo ieri e quindi i dettagli sulla console scarseggiano ancora, ma oggi 20 settembre siamo venuti a conoscenza di una differenza molto importante sui Giochi. Sebbene siano stati confermati solo 5 di 20, almeno per ora, pare che i titoli non saranno uguali per tutte le regioni. Significa che la versione giapponese e quella occidentale (immaginiamo Europa e USA, nell'intervista originale si parla di ...

PlayStation Classic : la versione giApponese e quella occidentale avranno giochi diversi : Che abbia convinto o meno la notizia chiave della giornata di ieri è sicuramente l'annuncio di PlayStation Classic, la console in miniatura di Sony che ricrea la prima storica PlayStation e che segue le orme tracciate da Nintendo con le versioni mini di NES e SNES.Come sottolineato da Sony stessa, all'interno della console saranno presenti 20 giochi pre-installati ma per il momento sono stati rivelati solamente cinque titoli. Considerando la ...

Malagò prova a riaprire sui Giochi : “Torino può ripensarci. Appendino : si chiarisca chi paga : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...