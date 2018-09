Anziana violentata Milano | fermato ha condanna a 10 anni per stupro

huffingtonpost

: Anziana rapinata e violentata in casa a Milano, c’è un fermo - LaStampa : Anziana rapinata e violentata in casa a Milano, c’è un fermo - Agenzia_Ansa : Anziana violentata in casa a #Milano, indagini per identificare l'aggressore - zazoomnews : Milano anziana violentata e rapinata in casa: fermato un 40enne - #Milano #anziana #violentata #rapinata -

(Di domenica 30 settembre 2018) L'uomo di nazionalità romenadalla Polizia di Stato perché sospettato di aver rapinato e violentato un', era statoto a 10per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava ada circa un mese, dove frequentava dormitori e mense per i poveri.L'uomoè un rumeno di 42che è stato rintracciato a Quistello (Mantova) dove si nascondeva presso alcuni conoscenti, la cui posizione è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il decreto di fermo è stato emesso dai pm titolare dell'indagine che fanno capo al pool 'Fasce deboli' della procura della repubblica dicon le accuse di violenza sessuale aggravata e ...