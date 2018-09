Antonio Zequila | appello a Maria De Filippi | Tina Cipollari mi attrae da sempre

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso prende in giro Antonio Zequila : Barbara d’Urso stuzzica Antonio Zequila a Pomeriggio Cinque Anche oggi Pomeriggio 5 è andato in onda dagli studi di Cologno a Milano. Tra i vari ospiti scelti da Barbara d’Urso non poteva mancare Antonio Zequila, reduce da alcuni interventi estetici dalla Turchia. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato alla bella conduttrice partenopea di aver lasciato il bel paese per effettuare un trapianto di capelli. ...

Antonio Zequila lancia un’appello a Maria De Filippi : Antonio Zequila attore e protagonista di una ormai leggendaria edizione dell’Isola dei Famosi targata Simona Ventura, vorrebbe andare a “Uomini e donne” per conquistare Tina Cipollari. La Cipollari è attualmente fidanzata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara e non si sa se il prossimo anno prenderà parte alla trasmissione, ma Antonio è comunque sicura di riuscire a conquistare il suo cuore: “Perché no? lo sono alla ricerca costante ...

Antonio Zequila : “Voglio corteggiare Tina Cipollari a Uomini e Donne!” : L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stato intervistato da Novella 2000. Il picco della popolarità televisiva per Antonio Zequila arrivò con la partecipazione alla terza edizione de L’Isola dei Famosi durante la quale ricevette lo storico appellativo di “Er Mutanda”. Successivamente, arrivò la famosa sfuriata in diretta televisiva, su Rai 1, durante una puntata di Domenica In, all’indirizzo di ...