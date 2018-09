Anche Asia va da Giletti e nega le accuse di Bennett | È stato lui

ASIA ARGENTO - ROSE MCGOWAN SI SCUSA/ Anche Fedez la rivuole a X Factor : la petizione è un successo : ASIA ARGENTO riceve le scuse pubbliche di ROSE MCGOWAN che fa un passo indietro con un tweet: l'attrice italiana replica e riceve il sostegno di Laura Boldrini.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Asia Argento : dopo Jimmy Bennett Anche lei ospite di Giletti a "Non è l'Arena" : Lo scorso agosto infatti Asia, dopo essere diventata una delle rappresentanti del movimento #MeToo che vuole combattere e denunciare le molestie nel mondo del cinema, è stata accusata di violenze dal ...

"Asia nel mirino? Sono c***i suoi. Da X Factor hanno cacciato Anche me - dicendo che mi drogavo" : A margine della presentazione del Premio Tenco 2018, oggi a Milano, Morgan ha parlato dell'esclusione della sua ex compagna Asia Argento da X Factor.Non vorrei entrare in argomento per due motivi. Uno: Sono c***i suoi. Due, per la questione della genitorialità: voglio tenermi lontano da questo chiacchiericcio.Morgan ha scelto il 'no comment' adducendo una terza motivazione:Quando hai detto 'ti amo' devi mostrare rispetto. Non ...

X Factor 2018 - Anche Fedez dalla parte di Asia Argento : «Noi giudici siamo con te!» : Dopo il tweet misterioso di Asia Argento , anche Fedez si schiera dalla sua parte nella conferma a giudice di X Factor 2018 . I segnali di un riavvicinamento da parte dei vertici del talent e l'...

Caso Asia Argento - il padre Dario : “Weinstein ha lanciato questo ragazzo contro Asia”. E Anche mamma Daria commenta su Twitter : “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l’ha lanciato contro Asia“, Dario Argento scende in campo per difendere sua figlia e lo fa lanciando vere e proprie accuse contro il famosissimo produttore americano. Il regista, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1, ha ribadito che per lui il giovane Jimmy Bennett sarebbe stato pagato per ...

Ricchi di fantasia - la commedia con Castellitto e Ferilli in cui Anche sognare può costare caro. La trama che stupisce : Nell'Italia della crisi, anche il divorzio per migrare verso il nuovo amore , è un lusso per Ricchi. Parte da questo spunto sociale, Ricchi di fantasia , commedia di Francesco Miccichè, che vede ...

Caso Asia Argento - Anche Jimmy Bennett è stato accusato di molestie sessuali dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...

Caso Asia Argento - il colpo di scena : “Anche Jimmy Bennett accusato di molestie sessuali da una sua ex” : Dopo le accuse mosse da Jimmy Bennett contro Asia Argento, si scopre che anche l’attore americano fu accusato in passato di molestie sessuali, ricatti e stalking dalla sua giovane ex fidanzata Il Caso Asia Argento-Jimmy Bennett sembra non dare tregua alla cronaca, rivelando giorno dopo giorno colpi di scena degni di un film. Dopo le pesanti accuse dell’attore statunitense sul conto della figlia di Dario Argento, la rivelazione ...

'X Factor' debutta e c'è Anche Asia Argento in lacrime : Da settimane, Asia Argento è al centro del clamore mediatico prima per lo scandalo sessuale con Jimmy Bennett, poi per la sua partecipazione-esclusione a "X Factor". L'attrice 43enne è accusata di ...

Asia Argento dopo X-Factor fatta fuori Anche dalla CNN : X Factor, Asia Argento: la CNN cancella gli episodi dello show di Bourdain Arriva l’ennesima batosta alla carriera di Asia Argento. La Cnn, emittente televisiva statutinense, ha preso dei provvedimenti nei confronti dell’attrice e ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, di aver sospeso gli episodi di Parts Unknown che aveva registrato insieme al compagno Anthony Bourdain, chef internazionale e stat della tv morto suicida a 61 anni ...

Asia Argento accusa Jimmy Bennett di violenza sessuale / Clamoroso ribaltamento : si parla Anche di estorsione : Asia Argento replica a Jimmy Bennett attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller e blocca tutti i pagamenti: "Nessun rapporto sessuale. E' lei ad essere stata attaccata".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:13:00 GMT)

'Mai fatto sesso con Jimmy' - Asia Argento sospende Anche i pagamenti. Cosa ha svelato l'attrice : FUNWEEK.IT - Cambia tutto nella vicenda Asia Argento - Jimmy Bennet: in primis l'attrice ha assoldato un nuovo avvocato e poi ha completamente rivoluzionato la strategia adottata fino ad...

