Anche 5G e Banda Ultra Larga nella bozza della Legge di Bilancio

BRINDISI - PRESA BANDA DEL NORD-EST : RAPINAVA BAnche E POSTE/ Ultime notizie - i primi colpi nel 2016 : PRESA BANDA del NORD-EST: RAPINAVA BANCHE e POSTE. Ultime notizie, decine di arresti a BRINDISI e provincia a seguito di un maxi blitz delle forze dell'ordine(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:34:00 GMT)

Truffe all'italiana - bottino 13 milioni. Nella banda Anche un finto monsignore : Roma, sei arresti all'alba. Promettevano guadagni dalla compravendita di appartamenti e opere d'arte. Intascata la caparra, con la benedizione del finto prete, sparivano

Rapina Lanciano - arrestato Anche quarto uomo. Banda nel mirino per altri sei furti. Salvini : “Rapinatore straniero infame” : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo arrestato il giorno successivo a Caserta. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati mercoledì 26 settembre per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Del quarto, 23enne sempre di nazionalità romena, non si conosce ancora il nome. Sabato saranno interrogati dal gip. La Banda era già finita nel mirino dei Carabinieri ...

Roma - sgominata banda di truffatori : tra loro Anche un finto monsignore : Il finto monsignore, per dare un tocco in più di realtà alla truffa, in diverse occasioni ha anche dispensato benedizioni alle vittime. Tra le varie truffe delle quali è accusata la banda c'è anche la ...

Conte prova a rassicurare i mercati : 'non siamo una banda di scriteriati - la manovra sarà coraggiosa ma attenta Anche ai numeri' : Il premier Conte prova a rassicurare sia gli imprenditori italiani che i mercati internazionali. E ha ribadito: 'siamo per una gestione efficiente delle risorse pubbliche' -