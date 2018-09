Amal Clooney torna all’Onu E attacca Aung San Suu Kyi

Meghan Markle è la donna più elegante del mondo secondo People. Da Amal Clooney a Sandra Bullock - ecco le altre star in classifica : Che Meghan Markle fosse un’icona di stile era ormai assodato. Ma ora, la rivista americana People l’ha definita addirittura “la donna più elegante del mondo” per il 2018. Con questa motivazione:”Ha saputo coniugare il buon gusto in fatto di moda con l’eleganza necessaria e richiesta dal suo essere diventata un nuovo membro della famiglia reale britannica”. La decisione non è stata facile, spiegano dalla ...

Amal Clooney - "Ero convinta che sarei rimasta zitella - poi è arrivato George" : la storia d'amore che infiamma i rotocalchi di tutto il mondo e, da distanza di quattro anni dalla loro romantica unione, i coniugi Amal e George Cloone y sono più innamorati che mai. Lo afferma la ...

Angelina Jolie - invidiosa delle attività filantropiche di Amal Clooney : una tra le attrici più amate dal pubblico, è una donna dai sani principi che si prodiga nell'aiutare i più deboli, ma secondo una fonte vicino ad Angelia Jolie , l'attrice sarebbe invidiosa delle ...

Meghan Markle ed Harry - viaggio segreto in Italia con George Clooney e Amal : Una visita segreta in Italia ospiti di George Clooney e Amal: Harry e Meghan Markle in questi giorni hanno raggiunto il nostro paese per una brevissima vacanza. Secondo quanto svela l’Us Weekly, la coppia reale ha fatto visita all’attore di Hollywood e alla moglie, rimanendo nella loro villa sul lago di Como per due giorni. Il viaggio è stato organizzato in gran segreto da Kensington Palace e i due innamorati hanno raggiunto ...

Meghan e Harry in «luna di miele» da George e Amal Clooney sul lago di Como : Tra il viaggio solitario di Harry in Botswana e la fuga di Meghan in Canada, i duchi di Sussex si sono concessi una vacanzina insieme in Italia, sul lago di Como… indovinate a casa di chi? Dei Clooney, ovviamente. D’altra parte si sa che sono amici: George e Amal hanno anche partecipato al loro matrimonio. «I Clooney hanno invitato Harry e Meghan all’inizio dell’estate», racconta una fonte che preferisce mantenere ...

Meghan Markle e il principe Harry in luna di miele da Clooney e Amal : Il settimanale Chi rivela nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto tutti i dettagli della luna di miele segreta che Harry d'Inghilterra e Meghan Markle hanno trascorso sul Lago di Como ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin.I duchi di Sussex sono sbarcati in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si sono diretti verso Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della ...

Meghan Markle ed Harry/ “Luna di miele” segreta : ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin sul Lago di Como : Meghan Markle, tutta sola, è partita con un volo Air Canada per trascorrere qualche giorno a Toronto insieme agli amici. Dopo andrà a Los Angeles, qui incontrerà in padre?(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Harry e Meghan per la loro luna di miele hanno scelto l'Italia (e gli amici George e Amal Clooney) : hanno fatto di tutto per mantenere riservata la destinazione, ma alla fine qualche dettaglio è trapelato: Harry e Meghan per una tappa della loro luna di miele hanno scelto l'Italia, ospiti sul Lago di Como degli amici George Clooney e Amal Alamuddin. Lo rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto. I duchi di Sussex sono sbarcati in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e ...

George Clooney - sempre più «protetto» dalla sua Amal : «Nei loro patti, c’è quello di rispettare i rispettivi spazi di libertà, condizione indispensabile al proseguimento delle rispettive carriere. E, soprattutto per George, per continuare a coltivare amicizie personali, utili al suo equilibrio mentale e professionale», aveva detto a Vanity Fair Maëlle Brun, autrice dell’unica biografia autorizzata sulla coppia più potente di Hollywood, intitolata «George Clooney, une ambition secrete» (Ed du ...

Angelina Jolie e Amal Clooney : ecco perché la ex moglie di Brad Pitt non vede di buon occhio la nuova paladina dei diritti umani : Eva contro Eva, Angelina contro Amal. Pare che non corra buon sangue tra le due dive: l’indiscrezione è riportata dal tabloid britannico Sun. Entrambe bellissime, icone di stile e di eleganza, ed entrambe molto attive nelle cause umanitarie: forse troppo, visto che l’ex Lara Croft vede con sospetto le attività filantropiche dell’avvocatessa libanese. Teme, infatti, che il mondo della beneficenza sia troppo piccolo per tutte e due, e che Amal ...