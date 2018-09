Altra gaffe di Bonisoli | igranti come piante esotiche | rischiano d' infestare

Un'Altra gaffe per Di Maio : Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia : A Di Maio sarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosa gaffe con Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure del museo di Taranto per non ripetersi con un"altra gaffe. "Taranto non ha musei degni della Magna Grecia" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di Maio, il capoluogo ionico con ...