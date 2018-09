huffingtonpost

: HuffPost: All'Eurogruppo la prima prova del 2,4 - MPenikas : HuffPost: All'Eurogruppo la prima prova del 2,4 - mrug3364 : RT @HuffPostItalia: All'Eurogruppo la prima prova del 2,4 - HuffPostItalia : All'Eurogruppo la prima prova del 2,4 -

(Di domenica 30 settembre 2018) Dopo la 'notte del 2,4%', le voci di dimissioni e il richiamo alla Costituzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la riunione di domani dell'in Lussemburgo sarà il primo faccia a faccia fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i partner europei. Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il Governo intende mettere nella Legge di Bilancio in grado di sostenerli.Compito non facile per chi sperava di sedersi ai tavoli europei per far accettare un rapporto deficit/pil non superiore all'1,6% e che invece dovrà convincere i ministri finanziari degli altri paesi che lo sforamento al 2,4% sarà compensato da una maggiore crescita e da quella che il vicepremier Luigi Di Maio ha definito "il più grande piano di ...