Alimenti | tornano le castagne italiane | +80% in 5 anni

meteoweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018) Dopo aver rischiato la scomparsalecon un raccolto stimato quest’autunno superiore a 30 milioni di kg in aumento dell’80% rispetto a cinquefa, quanto era stato raggiunto il minimo storico di 18 milioni di chili a causa della strage provocata da un insetto alieno, il cinipide galligeno del castagno, proveniente dalla Cina che perha infestato i boschi lungo la Penisola. “Si tratta – spiega Coldiretti in una nota – del Dryocosmus kuriphilus che provoca nella pianta la formazione di galle, cioè ingrossamenti delle gemme di varie forme e dimensioni contro il quale è stata avviata con successo una capillare guerra biologica attraverso lo sviluppo e accurata diffusione dell’insetto Torymus sinensis, che è un antagonista naturale“. “Quest’anno la stagione è stata generalmente positiva in quantità e in qualità anche se in ...