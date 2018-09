Alda D' Eusanio a Blogo | Mi consideravo in pensione | Tv8 e Chiambretti mi hanno

blogo

(Di domenica 30 settembre 2018) Un ritorno atteso, quello diD'. L'apprezzata conduttrice, senza un programma tutto suo da ben nove anni, da lunedì 1 ottobre condurrà la nuova edizione di Vite da copertina – Tutta la verità su…, in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì alle ore 17.45. Il programma vuol narrare le vicende dei personaggi chesegnato la storia dello spettacolo e non solo. Dalle rivalità nel mondo dello spettacolo italiano – da Selvaggia Lucarelli vs Alba Parietti, a Barbara D’Urso vs Federica Panicucci, fino a Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe – a quelle dal respiro internazionale, come tra Meghan Markle e Kate Middelton o tra Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Il venerdì, invece, è dedicato alle classifiche: dalle star internazionali che, arrivate al culmine del successo, si sono trovate a cadere rovinosamente come Elton John e i suoi guai finanziari, al crollo della carriera di ...