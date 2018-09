Alberto Angela vs Maria De Filippi | la sfida auditel la vince lei Ma RaiUno può comunque

Ascolti Tv : ecco chi ha vinto tra Alberto Angela e Maria De Filippi : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaLa sfida era ardua: il primo programma di divulgazione trasmesso il sabato sera contro il talent di evasione e disimpegno di Canale 5. Ulisse e Tu Sì Que Vales, Alberto Angela e Maria De Filippi: due mondi diversissimi costretti a battersi in una serata difficile, che chiama il pubblico a una ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. La Cappella Sistina. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo di sabato scorso con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, porta così il suo programma sulla rete ammiraglia per […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Ulisse - il piacere della scoperta con Alberto Angela - in 4K su tivùsat al canale 210 : Sabato 29 settembre alle 21.25 su Rai 4K (canale 210 di tivùsat), vivremocon Alberto Angela, attraverso le nuove puntate di Ulisse, un lungo viaggio nel futuro tecnologico della televisione: maggior dettaglio, maggior senso di profondità e grande realismo. Con il 4K coglieremo ogni piccolo dettaglio, ricavandone una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova. Immagini più dettagliate, colori più ...

Tú sí que vales 2018 : Canale 5 vuole riprendersi il ‘trono’ del sabato sera (Alberto Angela permettendo) : Iva Zanicchi - Tú sí que vales Nel sabato sera di Canale 5 torna Maria De Filippi con Tú sí que vales 2018. Il talent, giunto alla quinta edizione, si ripresenta con una novità rispetto agli scorsi anni: in rappresentanza della giuria popolare, al posto di Mara Venier, c’è Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio, lo scorso anno tra i mentori di Selfie, darà voce al ‘popolo’, ovvero ai cento votanti presenti in studio che, ...

Ulisse : Alberto Angela riparte su Rai1 con la Cappella Sistina. «Sono un ricercatore - non un conduttore» : Alberto Angela, Ulisse Non si sente una star del sabato sera, anche se per Rai1 lo è già. Dopo i risultati positivi ottenuti la settimana scorsa con Stanotte a Pompei, Alberto Angela debutterà sulla rete ammiraglia con la nuova serie di Ulisse: Il piacere della scoperta, programma scippato a Rai3 (non senza contraccolpi sul quel fronte) e collocato sul primo canale come fiore all’occhiello della nuova stagione. A partire stasera in prime ...

"Ulisse" - il viaggio di Alberto Angela parte dalla Cappella Sistina con Gigi Proietti : Sabato 29 settembre, alle 21:20 su Rai 1, il primo dei quattro appuntamenti dedicati alla storia, all'arte e alla cultura

Rai1 - Alberto Angela : “La prima serata del sabato? Una bella sfida - ma sappiamo che non sarà facile” : “Il passaggio su Rai1 in prima serata? Lo ha deciso la gente a casa. Ma restiamo con i piedi per terra, sappiamo che scommessa è difficile. Ci proviamo”. Lo ha detto parlando con i cronisti il conduttore televisivo Alberto Angela margine della conferenza stampa di presentazione del programma “Ulisse, il piacere della scoperta“. Il 29 settembre la trasmissione debutterò in prima serata su Rai1 L'articolo Rai1, Alberto ...

Ulisse - anticipazioni prima puntata : la scoperta della Cappella Sistina con Alberto Angela : Ulisse, anticipazioni 29 settembre Alberto Angela accompagnerà infatti i telespettatori nelle vicende avventurose di uno dei più celebri tesori architettonici e artistici del mondo e punto di ...

Alberto Angela o Tu si que vales? La tv di sabato 29 settembre : ... Le esibizioni dei concorrenti spazieranno dalla magia all'escapologia, dalla ginnastica artistica al canto o al ballo, dal funambolismo alla comicità fino ad arrivare alle arti marziali e agli sport ...

Alberto Angela : "Io il sabato sera al posto di soubrette e cantanti. Vi porto con me nella Cappella Sistina" : Ha preso il posto di soubrette e cantanti nella televisione del sabato sera. Alberto Angela torna a trionfare con il suo programma "Ulisse Il piacere della scoperta" per altri quattro sabati, a partire da stasera. E al Giornale spiega come interpreta questo successo."Anch'io da ragazzino, al sabato sera in tv, vedevo Canzonissima con Walter Chiari e Mina. E quando m'hanno detto: Stavolta al sabato sera ci vai tu ho ribattuto: Ma no. Vi state ...