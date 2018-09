Al Bano a Domenica In ripercorre la sua carriera e su Romina dice…

AL Bano CARRISI/ "Romina Power? Non era la bellezza che cercavo" (Domenica In) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:51:00 GMT)

Al Bano Carrisi/ "Sono morto 4 volte per i social. Basta così - ho dei figli!" (Domenica In) : Doppia presenza per Al Bano, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Domenica In/ Anticipazioni e ospiti : Al Bano - Flavio Insinna e Renzo Arbore da Mara Venier (30 settembre) : Mara Venier torna in onda oggi, Domenica 30 settembre, in diretta dagli studi Dear di Roma, a partire dalle ore 14 con la sua terza puntata di “Domenica In”.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:14:00 GMT)

Domenica In – Terza puntata del 30 settembre 2018 – AlBano - Smith e Renzo Arbore tra gli ospiti. Rapporti tra ex nel talk. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E successo sono state le prime due puntate, il programma più visto del pomeriggio, ma sopratutto oltre 5% di share in più […] L'articolo Domenica In – Terza puntata del 30 settembre 2018 – Albano, Smith e Renzo Arbore tra gli ospiti. Rapporti tra ex nel talk. sembra ...

AL Bano CARRISI/ Tornerà al fianco di Romina Power o di Loredana Lecciso? (Domenica in) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se Tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:48:00 GMT)

Domenica In - Al Bano e Renzo Arbore tra i super ospiti della terza puntata : Domenica 30 settembre, a partire dall 14 su Rai 1, un nuovo appuntamento con il salotto di Mara Venier

Romina Power e AlBano Carrisi - la clamorosa frase di Mara Venier a Domenica in : Dopo la puntata di Domenica In di ieri il pubblico si domanda se Romina Power è single oppure no? La conduttrice Mara Venier alimenta il gossip con una serie di battutine in trasmissione, proprio nei confronti della cantante ex di Albano Carrisi, sua ospite in studio: "Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali". E ancora: "Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata". Massimo riserbo da Romina: la sua ...

ROMINA POWER A DOMENICA IN/ "Con Al Bano non poteva funzionare : lui pianificava le tournée - io le vacanze" : ROMINA POWER, l'ex di Al Bano Carrisi si prepara a tornare a Los Angeles negli Stati Uniti d'America. È pronta per il saluto al pubblico di Mara Venier su Rai Uno. (DOMENICA In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Romina Power/ Rimane con Mara - ma questa volta parlerà di Al Bano e Loredana Lecciso? (Domenica In) : Romina Power, l'ex di Al Bano Carrisi si prepara a tornare a Los Angeles negli Stati Uniti d'America. È pronta per il saluto al pubblico di Mara Venier su Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:45:00 GMT)

Romina Power sarà di nuovo a Domenica in - Al Bano ospite alla terza puntata : Dopo il buon successo della prima puntata di Domenica in, andata in onda il 16 settembre, e che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier, Romina Power fara' di nuovo ritorno negli studi Fabrizio Frizzi, dove si svolge la trasmissione. Si preannuncia, dunque, un'altra super puntata per il contenitore del dì di festa in onda su Rai 1 [VIDEO] che la scorsa settimana è tornata a battere negli ascolti Domenica Live di Barbara D'Urso dopo un ...

Romina Power sarà di nuovo a Domenica in - Al Bano ospite alla terza puntata : Dopo il buon successo della prima puntata di Domenica in, andata in onda il 16 settembre, e che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier, Romina Power farà di nuovo ritorno negli studi Fabrizio Frizzi, dove si svolge la trasmissione. Si preannuncia, dunque, un'altra super puntata per il contenitore del dì di festa in onda su Rai 1 che la scorsa settimana è tornata a battere negli ascolti Domenica Live di Barbara D'Urso dopo un paio di ...

Domenica In - Romina Power e la pugnalata ad AlBano Carrisi : 'C'è un'interferenza...' : Quando si tratta di Romina Power non si può di certo non parlare del suo rapporto con Albano Carrisi . Durante la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 16 settembre, la padrona di ...

Romina Power a "Domenica In" : «Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Al Bano? Deve lavorare per mantenere tutta la famiglia» : Romina Power sceglie "Domenica In" e l'amica Mara Venier per raccontarsi. Se da sempre Loredana Lecciso preferisce la concorrenza e si affida a "Domenica Live" di Barbara...

ROMINA POWER/ Da Al Bano alla spiritualità : “Papa Wojtyla speciale - sognai il nostro incontro” (Domenica In) : ROMINA POWER, sembra abbia convinto davvero Al Bano Carrisi, suo ex marito, a non ritirarsi dalle scene. Ne parlerà probabilmente nel salotto di Mara Venier su Rai 1. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:42:00 GMT)