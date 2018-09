Aerosol | per i bambini non serve Contro il raffreddore è inutile | invece è utilizzato

ilsussidiario

: L’aerosol per tosse e raffreddore nei bambini è inutile: lo dicono i pediatri - infoitsalute : L’aerosol per tosse e raffreddore nei bambini è inutile: lo dicono i pediatri - Stellaimball : Aerosol, un mito da sfatare: è inutile per raffreddore e tosse nei bambini - orjanna : Aerosol, un mito da sfatare: è inutile per raffreddore e tosse nei bambini -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Per il'nonilinfatti è: in Italia, e non solo,è davvero molto utilizzata. Un mito da sfatare per la dottoressa Susanna Esposito.