Addio al celibato finisce in tragedia a Villorba | un morto e 7 feriti

Treviso - rissa durante l'Addio al celibato : un morto e 7 feriti - : La vittima è un ragazzo di 21 anni che insieme a una decina di amici, tutti dell'est Europa, stava festeggiando in un appartamento a Fontane, una frazione di Villorba, Treviso,. I rumori avrebbero ...

Treviso - Addio al celibato termina in una rissa : un morto e sette feriti : Sono terminati in una violenta rissa i festeggiamenti per un addio al celibato, la scorsa notte a Fontane di Villorba in provincia di Treviso. Un ragazzo di vent’anni è morto e altri sette sono rimasti feriti: tre ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Cà Foncello. Il rumore dei festeggiamenti si ipotizza sia il motivo che ha scatenato la lite: i vicini, infatti, infastiditi dal chiasso, hanno richiamato all’esterno ...

