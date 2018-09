Addio Agnolin | il leone degli arbitri

?Calcio in lutto - Addio a Luigi Agnolin : arbitro mondiale - fu diggì della Roma : Ha arbitrato Maradona e Zico, Falcao e Platini, ha diretto una finale di Coppa dei Campioni e fischiato in due Mondiali (Messico '86 e Italia '90): con Luigi Agnolin , scomparso oggi...

Addio a Luigi Agnolin - il "duro" di Bassano : arbitrò 2 Mondiali e 226 partite in A : Ha arbitrato Maradona e Zico, Falcao e Platini, ha diretto una finale di Coppa dei Campioni e fischiato in due Mondiali (Messico '86 e Italia '90): con Luigi Agnolin , scomparso oggi all'età di 75 anni, se ne va un pezzo del calcio che fu, quello delle radioline la domenica pomeriggio e dei campioni che fecero grande la Serie A. L'arbitraggio prima della Var, strumento moderno al quale ha continuato ad essere contrario fino all'ultimo.Tra ...

