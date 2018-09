Accordo con la Grecia e nuovo nome della Macedonia | referendum verso il fallimento 

GfVip - Monte flirta con Giulia ma spunta un 'Accordo segreto' : Un'amore potrebbe nascere presto. La location è quella giusta: la casa del Grande Fratello Vip , i personaggi single e belli non mancano. Uno su tutti Francesco Monte , ex concorrente de L'isola dei ...

Macedonia - oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’Accordo con la Grecia e l’ingresso nell’UE e nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...

Accordo istituzionale : il 48% degli svizzeri contrari

Tesla : Accordo Musk con Sec - 40mln multa e via presidenza

Lavorare in Ferrovie : disponibili 1.100 nuovi posti - raggiunto l’Accordo con Fit-Cisl : Nuove assunzioni in Ferrovie. Nel prossimo biennio, la compagnia ferroviaria creerà 1.100 nuovi posti di lavoro grazie all’accordo siglato con Fit-Cisl. L’annuncio è stato dato dal segretario generale del sindacato, Salvatore Pellecchia, che ai microfoni di AdnKronos ha sottolineato l’importanza di Fit-Cisl nella creazione di nuovi posti di lavoro. Nuove assunzioni in Rfi nel prossimo biennio “Il valore di queste assunzioni sta nel fatto che ...

Fiorentina : Accordo con Linkem per il settore giovani : Una collaborazione per i talenti del futuro: e’ quella siglata per la stagione 2018-19 tra la Fiorentina e Linkem Spa, operatore leader nell’erogazione di servizi internet a banda larga senza fili. L’accordo ‘Partner of the future’ prevede vari progetti ed e’ stato presentato oggi allo stadio Franchi. ”Investiamo per valorizzare i campioni di domani – ha spiegato Francesco Sortino, ceo ...

Industria : Wmf 2018 - siglato Accordo di cooperazione con Nazioni unite (2) : (AdnKronos) - La giornata si era aperta con la presentazione del video vincitore del contest targato World manufacturing forum: 'Here and now' di Simon Rivera, video artist statunitense. Al videomaker è stato consegnato il premio di 5mila euro e una statuetta creata per l’occasione da Adi design. "I

Industria : Wmf 2018 - siglato Accordo di cooperazione con Nazioni unite : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Seconda e ultima giornata del World manufacturing forum di Cernobbio, l’evento internazionale sul manifatturiero che da quest’anno si tiene stabilmente in Italia. Dopo il successo della prima giornata, nel corso della quale è stato presentato il Wmf Report sul manifattu

Totti confessa la nuova voglia di paternità a Verissimo : Ilary Blasi sarà d’Accordo? [FOTO] : 1/9 Ilary Blasi ...

Migranti - Salvini : no Accordo con Berlino : 9.54 "Io non firmerò nessun accordo, finché la Germania si fingerà sorda e non entrerà in merito alle nostre richieste". Lo dice il ministro degli Interni Salvini in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse. "Non firmo accordi a pezzetti.L'accordo da settimane è sul mio tavolo, ma non ho ancora firmato nulla", prosegue. "Abbiamo sempre detto alla Germania che l'accordo può solo essere parte di un' intesa più ampia,che vogliamo ...

Pensioni e Manovra 2019 : Accordo su deficit al 2 - 4% - in 400mila con Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2018 vedono arrivare l'accordo della maggioranza in merito al rapporto tra deficit e pil (fissato al 2,4%), un passaggio fondamentale per capire quale sarà lo spazio utile da dedicare alle misure di flessibilità previdenziale e di welfare da inserire nella prossima Manovra. Nel frattempo dall'esecutivo arrivano commenti improntanti alla fiducia, all'interno dei quali si conferma l'intenzione ...

Premier Conte : su deficit rigoroso Accordo : "Nella nota di aggiornamento al Def abbiamo previsto un rapporto deficit/Pil al 2,4%. Abbiamo un rigoroso accordo politico che ci impegna a mantenere intatto questo rapporto non solo per il 2019 ma anche per il biennio successivo successivo". Così Conte al termine del CdM sulla Nota di aggiornamento al Def. Giuseppe Conte annuncia inoltre: "introdurremo meccanismi di controllo della spesa che impediscano il superamento di questa soglia. ...

