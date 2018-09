Accadde oggi | 1° ottobre 1977 | ultima partita per il fuoriclasse Pelé

Accadde oggi - 30 settembre 2007 : torna il derby della Mole - gol di Trezeguet : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica Accadde oggi, il 30 settembre 2007 è una giornata da ricordare per la Juventus. Non si giova dal 2003 un derby contro il Torino, si tratta del primo dopo lo scandalo Calciopoli. Successo con il punteggio di 1-0 per la Juventus grazie ad una rete nel finale di David Trezeguet, in panchina c’era Claudio Ranieri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Accadde oggi – 29 settembre 1981 - muore Bill Shankly : ex allenatore del Liverpool : William Shankly detto Bill è stato un calciatore e allenatore di calcio britannico, mezzala nazionale scozzese, allenatore del Liverpool dal 1959 al 1974. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Shankly divenne l’allenatore del Carlisle nel 1949, poi del Grimsby nel 1951, del Workington nel 1953 e dell’Huddersfield nel 1956, poi l’importante esperienza da allenatore del Liverpool dal dicembre 1959 fino al luglio del 1974: Nel ...

Accadde oggi – 28 settembre 1969 - Chinaglia segna alla prima da titolare in A : Il 28 settembre 1969 alla Lazio inizia l’era Chinaglia. L’attaccante di Carrara segna contro il Milan il primo gol in serie A, alla sua prima da titolare. Soprannominato Long John, ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Nel 1976 si trasferisce nel campionato americano per giocare nei New York Cosmos. È il giocatore italiano con la miglior media reti segnate / incontri di campionato disputati (319 in 429 partite tra ...

Accadde oggi – 27 settembre 1984 - muore Nicolò Carosio : Nicolò Carosio nasce a Palermo il 15 marzo 1907 e muore a Milano, il 27 settembre 1984, è stato un giornalista e radiocronista italiano, per oltre trent’anni voce delle cronache della Nazionale italiana di calcio. Figlio di un ispettore di dogana, nasce a Palermo nel quartiere Seralcadi, dove suo nonno, omonimo, Nicolò Carosio, gestiva un negozio di libri, divenuto anche casa editrice e cenacolo letterario. La madre era una ...

Accadde oggi-26 settembre 2004 - il Napoli torna in campo dopo il fallimento : Il 26 settembre 2004 rappresenta una data importante per il calcio partenopeo. Il neonato Napoli di Aurelio De Laurentiis dalle ceneri del fallimento, gioca la sua prima partita ufficiale. Avversario di turno è il Cittadella del tecnico Maran al San Paolo, che offre una cornice di pubblico straordinaria, nonostante si tratti di una gara del campionato di Serie C1. Da li la cavalcata verso la Serie A, l’Europa e la corsa ...

Accadde oggi - 25 settembre 2005 : record di presenze di Paolo Maldini : 1/5 Maldini (LaPresse/Piero Cruciatti) ...

Accadde oggi : 23 settembre 1946 - nasce il Catania calcio : Accadde oggi- Il calcio Catania, o più semplicemente Catania, è una società calcistica italiana con sede nella città di Catania. Milita in Serie C. L’attuale società, fondata il 24 settembre 1946, ha stessi colori sociali e simboli, ma titolo sportivo e numero di matricola federale diversi rispetto a quelli dell’Associazione Fascista calcio Catania fondata nel 1929 e sciolta nel 1943. Benché l’odierna dirigenza del ...

Accadde oggi - 23 settembre 1984 – Primo gol in Serie A di Maradona : 1/12 AFP/LaPresse ...

Accadde oggi - 22 settembre 2015 – Lewandowski segna 5 reti in 9 minuti : 1/9 AFP/LaPresse ...

Accadde oggi - 21 settembre 1986 – Esordio in Serie A di Roberto Baggio : 1/5 LaPresse/Piero Cruciatti ...

Accadde oggi : il 20 settembre 1870 la breccia di Porta Pia : Il 20 settembre 1870 i bersaglieri del 34° battaglione e i fanti del 39° entrano a Roma, attraverso una breccia aperta dall’artiglieria nelle mura, all’altezza di Porta Pia. Fu una delle date più imPortanti del Risorgimento italiano, perché segnò l’ultimo grande evento dell’unificazione italiana e la presa di Roma, che fino ad allora (da circa mille anni) era rimasta sotto il controllo del Vaticano. Nello scontro cadono 49 soldati ...

Accadde oggi – 20 settembre 2015 - la festa di Totti per le 300 reti con la maglia della Roma : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Accadde oggi – 19 settembre 1988 - l’Italia perde 4-0 contro lo Zambia : Continua il classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, il 19 settembre è una data da dimenticare per l’Italia. Nel 1988 alle Olimpiadi in Corea del Sud gli azzurri perdono 4-0 contro lo Zambia. L’Italia allenata da Francesco Rocca non riesce mai a entrare in partita, avversari invece in giornata di grazia. Scatenato Kalusha Bwalya, attaccante classe ’63, autore di una tripletta, l’ultima ...

Accadde oggi : la bomba di Adriano al Palermo - il tiro più forte nella storia della Serie A : Era il Palermo neopromosso di Francesco Guidolin, che schierava in campo quattro futuri campioni del mondo: oltre al bomber di Pavullo, anche Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo e Fabio Grosso. L'...