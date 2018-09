A Magny-Cours Rea non si ferma

Sbk Magny Cours - doppietta per Rea : Magny Cours - Jonathan Rea è irrefrenabile: in Francia, oltre al titolo mondiale, centra la doppietta fra Gara 1 e Gara 2. Per il pilota Kawasaki è anche l'ottava vittoria in fila, una serie record ...

Superbike - Davies stringe i denti e chiude quinto a Magny Cours : buona la rimonta di Melandri : quinto e sesto posto per Davies e Melandri in Gara-1 a Magny Cours, bella la prestazione di entrambi i piloti del team Ducati Dopo una giornata di prove libere, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in pista a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, per affrontare la prima di due gare in programma. Chaz Davies, pur non essendo ancora al 100% della forma a causa di un duplice ...

WorldSBK : a Magny-Cours Rea vince Gara 1 e il quarto Titolo : Jonathan Rea, in sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR, ha vinto Gara 1 del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike sul circuito francese di Nevers Magny-Cours e si è laureato Campione del Mondo per il quarto anno consecutivo. Il nordirlandese, alla sua tredicesima vittoria stagionale, è così entrato nella leggenda diventando l’unico pilota ad aver vinto quattro […] L'articolo WorldSBK: a Magny-Cours Rea vince Gara 1 e il quarto Titolo sembra ...

Sbk - Magny Cours : Rea vince e centra il quarto titolo di fila : Ora è il secondo pilota ad aver vinto quattro titoli nella categoria delle derivate di serie più veloce al mondo ed il primo ad averli ottenuti in maniera consecutiva. He did it!!! @jonathanrea wins ...

Sbk Magny Cours - Rea : vittoria in Gara 1 e quarto titolo mondiale : Ora è il secondo pilota ad aver vinto quattro titoli nella categoria delle derivate di serie più veloce al mondo ed il primo ad averli ottenuti in maniera consecutiva. Tutto sulla Sbk La pole di ...

Sbk Magny Cours : la pole è per Sykes : Magny Cours - Tom Sykes centra la pole numero 47 in carriera sul circuito francese di Magny Cours: il britannico agguanta il miglior tempo in qualifica grazie a un ultimo giro super. Battuto negli ...

Superbike – Prove libere Magny Cours : Ducati nella top ten con Davies e Melandri : Il team Aruba.it Racing – Ducati in pista a Magny Cours: Davies 7º e Melandri 8º nelle Prove libere Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in azione a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, per affrontare l’ultima tappa europea in calendario. In condizioni meteo soleggiate con temperature miti, i piloti hanno portato avanti il lavoro in vista delle gare mostrando ...

Sbk Magny Cours - Rea domina le libere : Magny Cours - Archiviata anche le terze libere a Magny Cours, Jonathan Rea su Kawasaki si conferma il più veloce anche in questa sessione con un tempo di 1'37.208, nelle ultime libere. Giovedì il ...

SBK Magny Cours : gli orari TV : Due settimane dopo il round portoghese di Portimao, il circus del mondiale Superbike si appresta a tornare in pista questo fine settimana per l'appuntamento sul circuito francese di Magny Cours , ...