Whatsapp per iOS mostrerà presto annunci | poi toccherà ad Android

Whatsapp come creare un Invito per il gruppo : creare un link Invito gruppo Whatsapp ecco come si fa ad invitare una persona in un gruppo inviandogli un link url e aggiungere automaticamente un utente a Whatsapp.

Frasi di Buongiorno per Lui : messaggi e immagini fidanzato o marito da inviare su Whatsapp : Cosa c’è di più bello che svegliarsi e trovare sul proprio smartphone un messaggio della persona che amiamo? Spesso capita di non poter avere la nostra dolce metà accanto a noi al mattino ma grazie alla tecnologia riusciamo a far sentire la nostra vicinanza. Se siete alla ricerca di una frase originale e romantica da inviare al vostro partner per augurargli un dolce Buongiorno, a seguire trovate una piccola lista che abbiamo scelto per ...

TOMMASO PARADISO/ ll trucco per registrare audio lunghi su Whatsapp stupisce Cattelan (EPCC a Teatro) : TOMMASO PARADISO, frontman dei TheGiornalisiti, sarà uno degli ospiti della prima puntata di E poi c'è Cattelan a Teatro, lo show di Alessandro Cattelan in onda su Sky Uno. (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Whatsapp - nuove funzioni in arrivo per la visualizzazioni di immagini e foto : nuove funzionalità per gli utenti di WhatsApp . Il servizio di ' instant messaging ' più usato al mondo, è pronto per integrare una nuova opzione, partendo dai device con sistema operativo Android 9 Pie. La novità riguarda i contenuti multimediali, le immagini in particolare , che verranno ...

Casalino - caos Governo per audio Whatsapp/ Minacce tecnici Mef - Berlusconi : “dovrebbe avere valigia in mano” : Rocco Casalino, l'audio WhatsApp contro Mef e Tria genera caos nel Governo Lega-M5s. Ultime notizie, Salvini al collega "è stato incauto": le reazioni e la difesa di Conte e Di Maio(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Whatsapp - nuova funzione per le notifiche di immagini : tutti i dettagli : Whatsapp, arriva una funzione rivoluzionaria che fa felici gli utenti. Fonte foto: tecnoandroid.it Whatsapp, nuova funzione per le notifiche di immagini: tutti i dettagli Al giorno d'oggi Whatsapp è ...

Novità per le notifiche di Whatsapp : l’ultima beta dialoga con Android Pie 9.0 : Nell'ultima beta di WhatsApp per Android è stata introdotta un'importante Novità per quanto riguarda il sistema delle notifiche, a bordo degli smartphone equipaggiati con Android 9.0 Pie. La caratteristica è stata sviluppata proprio nella più recente major-release dell'OS mobile di Google, ed implica una modalità inedita di visualizzazione delle immagini e degli sticker all'interno del menu a tendina del sistema di notifiche. Volendo fare un ...

Whatsapp - finalmente! Due magnifiche novità per gli utenti : “Quello che mancava”. Avete presente quel problema di cui vi lamentate sempre? Risolto! : Il 2018 ha segnato tanti traguardi per WhatsApp, l’azienda di Zuckerberg che non cede neanche di un metro per quanto riguarda tecnologia e innovazione. Da alcuni rumors presenti su riviste di settore, sembrerebbe che WhatsApp potrebbe lanciare, nelle prossime settimane, due grandi novità che tutti gli utenti sognano da tempo. Una in particolare è destinata ad essere molto apprezzata, perché non solo darà meno fastidio agli occhi, ma ...

Pericolo Olivia su Whatsapp come Momo : qual è la minaccia e quali dati a rischio : Chi ha sentito parlare di Olivia su WhatsApp come di una nuova minaccia social, avrà forse pensato immediatamente all'altro Pericolo virale dell'estate Momo.. Proprio come nel recente passato, ecco che una nuova catena virale ha cominciato a fare breccia nell'applicazione di messaggistica, purtroppo mietendo già qualche vittima. Chi è Olivia su WhatsApp? Si tratta di una fantomatica utente che tenta l'approccio in chat con utenti ignari e ...

Whatsapp Dark Mode : il tema scuro per Android : Il team di sviluppo a capo della nota piattaforma di messaggistica instantanea WhatsApp, sta sviluppando un nuovo aggiornamento per gli utenti Android che ha il compito di introdurre alcune novità.Wabetainfo ha già fornito un’anteprima, attraverso il canale ufficiale Twitter, delle novità in serbo per il prossimo aggiornamento che presto verrà rilasciato ufficialmente attraverso gli store dedicati, App Store e Google PlayWhatsApp: ecco il ...

Whatsapp - arriva l'ennesima truffa : si chiama Olivia e ruba i dati personali : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, insieme a Telegram e Messenger, è sicuramente WhatsApp. La facilita' e la velocita' di utilizzo sono i motivi per cui queste applicazioni sono preferite rispetto alle tradizionali telefonate o agli sms. Se però Telegram spicca soprattutto per la salvaguardia dei dati personali, grazie ad un sistema di cifratura molto innovativo, un problema che da sempre è associato a WhatsApp è la ...

Whatsapp - pericolo Olivia : come agisce il personaggio che spaventa gli utenti : Nelle passate settimane i possessori di WhatsApp avevano fatto i conti con lo strano Momo, una bambolina nipponica che pareva essere uscita da un film horror. Dopo aver archiviato le immagini leggermente terrificanti di Momo, spunta la minaccia Oliva. Un nuovo pericolo che sta infestando le chat del servizio di messaggistica WhatsApp, il più usato al mondo, attraverso una sorta di raggiro che consiste nel fingersi un contatto conosciuto ma che ...

Whatsapp - arriva Olivia : dopo il Momo spunta un altro pericolo : Nei mesi scorsi molti utenti di WhatsApp avevano ricevuto una strana quanto terrificante immagine ritraente il Momo, una bambolina di origine giapponese che sembrava uscita direttamente da un film dell'orrore. Ora, se non è il Momo a destare preoccupazione, c'è Olivia. Una nuova minaccia [VIDEO] che infesta le chat della piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp e che, cosa ancora più seria, prende di mira i minori fingendo di essere un ...

Dopo Momo è la volta di Olivia - la nuova minaccia per Whatsapp : Dopo Momo, che ha creato non pochi fastidi alle chat di WhatsApp, ecco arrivare Olivia che fingendosi amica di un amico prova a sottrarre i dati degli utenti. L'articolo Dopo Momo è la volta di Olivia, la nuova minaccia per WhatsApp proviene da TuttoAndroid.